Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

В Госдуме прошла третье чтение программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе, внесенная правительством в конце апреля.

Как сообщает ТАСС, особенностью такого типа сбережений является то, что право на периодические выплаты участники получают только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, при этом их срок составляет не менее десяти лет.

В чрезвычайных жизненных ситуациях, например, при потере кормильца или при оплате дорогостоящего лечения, граждане смогут забрать деньги без потери процента.

В рамках программы россияне, заключившие договоры в период с 2024 по 2026 год, могут в течение трех лет получить дополнительную поддержку от государства. При взносах на сумму не менее двух тысяч рублей в год на каждый рубль государство добавит один рубль при доходе до 80 тысяч рублей в месяц, 0,5 рубля при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, 0,25 рубля при более высоком доходе. В год можно получить софинансирования не более чем на 36 тысяч рублей.

Отмечается, что перенести свои сбережения в программу граждане могут на добровольной основе. Также можно заключить договор сразу с несколькими НПФ.