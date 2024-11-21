Четверг, 21 ноября, 2024
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Принят закон о федеральном бюджете на 2025 год

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Валерия Мединская
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За принятие закона о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов проголосовали 335 депутатов Госдумы в третьем окончательном чтении. Передает РИА Новости.

Согласно проекту в 2025 году доходы составят 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона. Дефицит бюджета в следующем году составит 0,5 процента ВВП, в 2026 году — 0,9 процента, а в 2027 году — 1,1 процента.

Минфин отметил, что в бюджете на 2025 год заложено 700 миллиардов рублей на индексацию пенсий. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает проект сбалансированным и умеренно консервативным.

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