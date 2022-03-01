Госдума подготовит меры поддержки бизнеса и населения

Снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующего отечественное ПО, а также в случае необходимости индексация зарплат и пенсий. Как выяснили «Известия», такие меры по поддержке бизнеса и населения готовы предложить во фракциях Госдумы в условиях давления на Россию со стороны западных стран.

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По информации «Известий», тема ответных мер на масштабные рестрикции может стать одной из главных на заседании Совета Госдумы 14 марта и парламента 15 марта.

По словам источника, близкого к руководству нижней палаты уже началась активная проработка этого вопроса профильных комитетов с правительством. Эту информацию подтвердил «Известиям» глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков.

«Естественно, такая активная работа Госдумы сейчас совместно с правительством идет. К 14 марта, думаю, будет предложен целый комплекс системных мер. Ситуация под контролем», — заявил депутат «Известиям».

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Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил «Известиям», что в первую очередь Россия должна обеспечить устойчивость своей экономики и бюджетной системы, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли. Для этого правительство уже предложило план первоочередных мер, отметил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»: Мерное время: ГД готовит варианты поддержки бизнеса и населения