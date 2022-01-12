Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и статью 23 закона «О безопасности дорожного движения». Документом предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом. В связи с этим нормы наделяют Минздрав России новыми полномочиями. В том числе по утверждению порядков проведения таких осмотров, а также использованию специальных медицинских изделий, позволяющих проводить подобные мероприятия.

В комитете ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры «Известиям» рассказали, что законопроект планируется рассмотреть в эту сессию, а его первое чтение должно пройти уже в феврале.

– Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране, — рассказал «Известиям» глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.

По мнению экспертов, реализация инициативы приведет к более объективным медицинским обследованиям.

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