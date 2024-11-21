Госдума одобрила оформление ДТП через «Госуслуги» в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий оформить ДТП через портал «Госуслуги», при наличии полиса ОСАГО у всех участников аварии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Если законопроект примут, на «Госуслугах» появится отдельный раздел для оформления ДТП.

Напомним, сейчас ДТП можно оформить без участия ГАИ двумя способами: в приложении «ДТП. Европротокол» или в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».