Четверг, 21 ноября, 2024
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Госдума одобрила оформление ДТП через «Госуслуги» в первом чтении

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Валерия Мединская
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий оформить ДТП через портал «Госуслуги», при наличии полиса ОСАГО у всех участников аварии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Если законопроект примут, на «Госуслугах» появится отдельный раздел для оформления ДТП.

Напомним, сейчас ДТП можно оформить без участия ГАИ двумя способами: в приложении «ДТП. Европротокол» или в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».

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