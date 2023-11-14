Госдума направит обращения в связи с обмелением Волги

Государственная Дума примет обращения в Правительство РФ и Генпрокуратуру в связи с обмелением реки Волги, незаконной массовой застройкой ее берегов и нарушениями водоохранного режима, сообщил лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Идет обмеление бассейна реки Волги, и нас это, конечно, не может не волновать. Речь идет о 39 субъектах Российской Федерации, где проживают более 70 миллионов человек. На Волге находятся 11 гидротехнических сооружений, и это самая зарегулированная река. При этом нагрузка на Волгу по перевозке грузов и пассажиров в восемь раз больше, чем на любую другую реку России, — сказал лидер СРЗП журналистам. — Нарушается нерест рыб, нарушается судоходство, испытывает недостаток воды и промышленность, и сельское хозяйство, и даже жители прибрежных регионов».

По его словам, первое обращение адресовано в Правительство. «С учетом того, что затрагивается целый ряд министерств, Государственная Дума предлагает создать специальную межведомственную комиссию по проблемам бассейна реки Волги», — уточнил он.

Второе обращение Государственная Дума направляет в Генеральную прокуратуру.

«Мы, депутаты, получаем многочисленные обращения от граждан. Они говорят, что в прибрежной зоне, где запрещено любое строительство, в том числе на участках, где регулярно во время паводков происходит затопление, идет массовое незаконное строительство. Это не просто нарушает водоохранную зону, но и мешает людям пройти на берег красавицы реки Волги. Мы предлагаем внимательно изучить эту ситуацию и привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон», — отметил Сергей Миронов.