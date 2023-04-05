Госдума может 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Госдума РФ в срочном порядке готовит закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в среду, 5 апреля.

По словам политика, закон коснётся всей линейки устройств, а не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует. Также вейпы запретят рекламировать, размещать на полках магазинов.

Володин поручил Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов подготовить необходимые документы, чтобы принять законопроект на заседании Думы 11 апреля.

После этого в России собираются многократно увеличить акцизы на вейпы, чтобы они стоили очень дорого.

— Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого, — цитирует Володина пресс-служба Государственной Думы.