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Среда, 5 апреля, 2023
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Госдума может 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

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Госдума РФ в срочном порядке готовит закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в среду, 5 апреля.

По словам политика, закон коснётся всей линейки устройств, а не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует. Также вейпы запретят рекламировать, размещать на полках магазинов.

Володин поручил Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов подготовить необходимые документы, чтобы принять законопроект на заседании Думы 11 апреля.

После этого в России собираются многократно увеличить акцизы на вейпы, чтобы они стоили очень дорого.

— Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого, — цитирует Володина пресс-служба Государственной Думы.

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