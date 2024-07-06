Госавтоинспекция устроила в Рязани выставку ретроавтомобилей

6 июля на Театральной площади Рязани состоялась выставка ретротранспорта, приуроченная к 88-летию образования Госавтоинспекции. Мероприятие уже в пятый раз собирает жителей и гостей города.

Праздник начался с автопробега, стартовавшего от здания Управления ГИБДД. Колонна ретроавтомобилей проехала по центральным улицам города, сделав остановки у поста ДПС «Дягилевский» и Музея рязанской полиции. Рязанцы увидели в движении служебный транспорт различных структур и ведомств советской эпохи и современной России.

На Театральной площади зрители смогли полюбоваться уникальными автомобилями и мотоциклами, выпущенными с 1935 года до наших дней. Среди них, например, современный кабриолет «Аурус». Гости также насладились концертной программой от Культурного центра Управления МВД России по Рязанской области.

В выставке приняли участие коллекционеры и реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа и других городов. Почётными гостями праздника стали ветераны Госавтоинспекции.