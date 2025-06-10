Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в селе Дядьково. Авария произошла 10 июня примерно в 14:30.

Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находилась 28-летняя девушка, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Ситрак». По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. 38-летний пассажир получил травмы, ему оказали медпомощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.