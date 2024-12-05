Госавтоинспекция Рязанской области провела рейд с использованием системы «Паутина»

4 декабря сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) провели масштабное мероприятие с применением системы СПО «Паутина». Основная цель — выявление нарушителей ПДД и граждан с задолженностями перед государством, включая неоплаченные административные штрафы.

Выявлено более 10 нарушений правил дорожного движения. Нарушители привлечены к ответственности, государственные регистрационные знаки с их автомобилей изъяты.

Что такое система «Паутина»?

Система «Паутина» — это современный инструмент, который значительно улучшает эффективность работы инспекторов ГИБДД. Она автоматически фиксирует нарушения, что позволяет не только повышать безопасность на дорогах, но и своевременно находить автомобили, владельцы которых уклоняются от исполнения своих обязанностей перед государством.