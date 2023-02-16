Госавтоинспекция проводит в Рязанском регионе рейды по железнодорожным переездам

В четверг, 16 февраля, ГИБДД проводит в Рязанской области рейдовые мероприятия по выявлению нарушений ПДД автомобилистами при проезде ж/д переездов.

Железнодорожные переезды – места повышенной опасности. ДТП на переездах обычно отличаются чрезвычайно тяжёлыми последствиями. Чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах, когда водители пытаются проскочить перед приближающимся поездом, не убедившись в безопасности манёвра.

В Госавтоинспекции напомнили основные правила проезда ж/д переездов.

При подъезде к переезду нужно снизить скорость. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. Всегда приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, нужно убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.

Особую опасность представляет неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельную осторожность нужно соблюдать в тёмное время суток, в условиях ограниченной видимости – в дождь, туман, снегопад и т. д.

В ГИБДД призывают водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению ПДД.