Суббота, 4 февраля, 2023
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Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погоды

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Изображение от wirestock на Freepik

Из-за неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области 4 февраля обратилась к жителям региона.

Инспекторы призывают водителей быть аккуратными на дорогах, избегать резких манёвров, перестроений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость.

Фары должны быть включены в любое время дня и ночи, во время тумана используются противотуманные световые приборы. Также ГИБДД призывает рязанцев максимально снижать скорость во время сильного снегопада, тумана.

В регионе ожижается выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

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