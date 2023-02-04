Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области 4 февраля обратилась к жителям региона.

Инспекторы призывают водителей быть аккуратными на дорогах, избегать резких манёвров, перестроений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость.

Фары должны быть включены в любое время дня и ночи, во время тумана используются противотуманные световые приборы. Также ГИБДД призывает рязанцев максимально снижать скорость во время сильного снегопада, тумана.

В регионе ожижается выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.