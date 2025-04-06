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Общество

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погодных условий

Анастасия Мериакри

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий.

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.

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