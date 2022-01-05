Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с неблагоприятными погодными условиями

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи ухудшением погодных условий. Комментарий 5 января появился в социальных сетях.

Полицейские советуют автомобилистам избегать резких манёвров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Передвигаться на машине нужно с включёнными световыми приборами и противотуманными фарами.

В условиях сильного тумана и снегопада стоит максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, — говорится в сообщении.

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Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль и вызвать врача.