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Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельного ДТП в Старожиловском районе

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Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности смертельного ДТП, которое произошло 12 октября в Старожиловском районе.

В 16:40 на 60-м километре автодороги Рязань—Ряжск 40-летняя женщина за рулём «Хёндэ Солярис», по предварительным сведениям, столкнулась с «Нива Шевроле». За рулём находился 52-летний водитель.

В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле» от полученных травм скончался. Водитель автомобиля «Хёндэ» получила травмы. Женщине потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельного ДТП в Старожиловском районе

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