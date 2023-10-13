Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельного ДТП в Старожиловском районе

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности смертельного ДТП, которое произошло 12 октября в Старожиловском районе.

В 16:40 на 60-м километре автодороги Рязань—Ряжск 40-летняя женщина за рулём «Хёндэ Солярис», по предварительным сведениям, столкнулась с «Нива Шевроле». За рулём находился 52-летний водитель.

В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле» от полученных травм скончался. Водитель автомобиля «Хёндэ» получила травмы. Женщине потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.