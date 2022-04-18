Госавтоинспекция Касимова обратилась к водителям

Госавтоинспекция города Касимова предупреждает.

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«Внимание! В связи с началом мотосезона просьба внимательнее отнестись к соблюдению правил дорожного движения. Мотоциклистам не нарушать скоростной режим, автомобилистам быть бдительными на перекрестках во время перестроения, не управлять транспортом в состоянии опьянения, а также быть взаимовежливыми на дороге».

ГИБДД напоминает, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в водительском удостоверении должна быть открыта соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одеть специальную мотозащиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности.

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На дороге нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения — не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.