Госавтоинспекция до конца года запустит электронное водительское удостоверение

ГИБДД до конца 2022 года планирует запустить электронное водительское удостоверение.

Проект реализуют вместе с Минцифры. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, – пишет ТАСС.

В планах также возможность загружать в смартфон в электронном виде договор купли-продажи транспортного средства и полис ОСАГО. Задача — собрать в одном телефоне весь пакет документов, – пояснил Черников.

Он также отметил, что в настоящее время некоторые услуги уже оказываются на сайте Госавтоинспекции. Каждый водитель может проверить там транспортное средство и штрафы.