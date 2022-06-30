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Четверг, 30 июня, 2022

Госавтоинспекция до конца года запустит электронное водительское удостоверение

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Татьяна Проводина

Госавтоинспекция до конца года запустит электронное водительское удостоверение

Car фото создан(а) ArthurHidden - ru.freepik.com

ГИБДД до конца 2022 года планирует запустить электронное водительское удостоверение.

Проект реализуют вместе с Минцифры. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, – пишет ТАСС.

В планах также возможность загружать в смартфон в электронном виде договор купли-продажи транспортного средства и полис ОСАГО. Задача — собрать в одном телефоне весь пакет документов, – пояснил Черников.

Он также отметил, что в настоящее время некоторые услуги уже оказываются на сайте Госавтоинспекции. Каждый водитель может проверить там транспортное средство и штрафы.

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