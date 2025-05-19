Госархив Рязанской области возглавил подполковник запаса Андрей Шевченко

Директором Государственного архива Рязанской области назначен подполковник запаса и кандидат исторических наук Андрей Шевченко. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Андрей Шевченко возглавил госархив 22 апреля 2025 года. Он закончил Ташкентское высшее танковое командное ордена Ленина училище имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко и аспирантуру Рязанского государственного университета имени Есенина. До назначения Андрей Шевченко работал научным сотрудником и руководителем Музея истории ВДВ.

Должность директора госархива ранее занимала Наталья Стародубцева.