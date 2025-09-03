Среда, 3 сентября, 2025
17.2 C
Рязань
Общество

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем

Анастасия Мериакри

В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов работает три года. Он занимает высокую должность главного инженера, а совсем недавно получил нагрудный знак «Почётный строитель России». Всё благодаря многолетнему профессиональному опыту.

Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.

— Учиться я поступил в Рязанский политех, с первого курса был старостой своей группы и бригадиром студенческой рабочей бригады. Вместе с ребятами мы занимались реконструкцией здания нашего вуза на улице Ленина — напротив цирка. Демонтаж, отделка, ремонт кровли, утепление, заливка отмосток… Делали буквально всё, — вспоминает Виталий Шувалов.

После получения диплома молодой специалист работал в проектном институте. Создавал проекты бизнес-центров, социальных объектов, и все они были реализованы. Позже трудился в компании, занимающейся малоэтажным строительством. А потом карьера сделала крутой поворот. С 2010 года Виталий Владимирович начал работать в нефтяной сфере. Пришёл инженером 2-й категории и дорос до заместителя директора по строительству.

— Мы строили нефтяные трубопроводы и здания, необходимые для их обслуживания. Работали в нескольких регионах России: от Орла до Москвы. Приходилось очень часто ездить в командировки, но был и плюс — удалось посмотреть разные города нашей необъятной Родины.

Спустя 13 лет Виталий Шувалов решил вновь сменить сферу деятельности. Точнее — вернуться к тому, с чего начинал.

— Честно — соскучился по строительству домов. Это ведь совсем другие ощущения. За время моей работы в компании «Зелёный сад — наш дом» было сдано несколько жилых комплексов: Fresh Life, «Еврокласс-3», ITower, Discovery, Skyline… Сейчас активно строится уникальный ЖК такого масштаба, которого в Рязани ещё не было. Я имею в виду «Окскую стрелку» и горжусь тем, что работаю над этим проектом. Для меня важно видеть результат своего труда — отличные дома с шикарным благоустройством, довольных новосёлов. За это и ценю свою работу в компании, — признался главный инженер ГК «Зелёный сад — наш дом».

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqvJSUuh

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Медицина

Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей.
Общество

Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта
Религия

Священники разъяснили, грех ли предохраняться неабортивными контрацептивами

Грехновно ли пить противозачаточные таблетки, использовать презервативы, внутриматочные спирали и другие методы?
Общество

Рязанские нефтяники помогли благоустроить и озеленить сквер на улице Чкалова

Высажено более 430 декоративных кустарников и многолетних растений. Теперь сквер украшают зимостойкая гортензия, яркая лиатрис, шалфей, гейхера и другие растения. Часть саженцев отправилась на озеленение других популярных мест отдыха
Общество

Рязанская область почтила память жертв бесланской трагедии

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Новости России

Стали известны новые подробности поисков пропавшего в Сочи альпиниста 

В поисках, которые пока не увенчались успехом, задействованы 21 человек и четыре единицы техники.
Религия

Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

«Не понимает по-хорошему» – сетует автор вопроса.
Новости России

Священник предупредил об опасности напрасных клятв Богу 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, рекомендовал избегать клятвенных обещаний в повседневной жизни.