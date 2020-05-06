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Гороскоп на 8 мая

Юлия Кирьянова

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Овен

Если Овен будет сегодня жестче с самим собой, то многие проблемы разрешаться без его участия. Вам так не хватает строгости и серьезности, что просто караул. В личной сфере остерегайтесь лести и лжи, будьте внимательны к тем, с кем близко общаетесь. Если есть интересные и прибыльные предложения, то смело их излагайте. Но на интуицию полагайтесь.

Телец

8 мая Тельцу будет трудно найти общий язык с начальством. Но причины для этого есть, вы часто опаздываете на работу. И думали, что по голове за это погладят? Нет, теперь ждите неприятных новостей. Скорей всего, они коснутся премии и отразятся на зарплате. Романтическое настроение возможно поздним вечером, после звонка нового избранника.

Близнецы

Близнецам не стоит обольщаться и надеяться на удачу. Сломать стереотипы – задача нелегкая, поэтому будьте реалистичнее. Если рядом с домом или офисом есть зеленая зона, то выйдите и прогуляйтесь. Отдых на природе, пусть всего пару минут, поможет разогнать тучи в голове. Поездка по личным делам даст хороший результат.

Рак

Все запланированные дела у Рака пойдут, как по маслу. Вы даже успеете съездить туда, где вас не очень-то ждут. Но нагрянуть неожиданно – ваш конек. Вы получите достойный урок, который запомнится на всю жизнь. В семейных вопросах не привлекайте на помощь родню. Даже если произойдет ссора, решайте все вместе с супругом.

Лев

Неприятный случай, касающийся финансов, произойдет у Льва рано утром. Вы ждали поступления денег, а их нет и нет. Половину дня придется потратить на выяснение причин, поход по инстанциям и банкам. Не торопитесь во время подписания документов, если являетесь предпринимателем. Бизнес – штука тонкая, в нем нужно быть внимательнее.

Дева

Гороскоп советует Деве сконцентрировать внимание на здоровье. Если наблюдаются частые перепады давления, то нужно обратиться к врачу. И с лишним весом как-то нужно бороться, чтобы не было одышки и комплексов. Не забывайте чаще дышать свежим воздухом, даже если сидите в конторе. Легкая прогулка перед сном поможет ликвидировать бессонницу.

Весы

Повсюду Весов будут ждать ловушки, даже на работе коллеги начнут задевать и подкалывать. Конечно же, до конфликтов дело не дойдет, но обиду все-таки затаите. Если в творческой сфере планов громадье, то срочно беритесь за их воплощение. Тем более, что денег за проекты пообещали много. В бешеном темпе пройдет вечер, если пойдете в гости к другу.

Скорпион

Никакого самолечения! Скорпион решит, что он семи пядей во лбу, затарится таблетками и превратится в знахаря. Увы, после такого поворота врачи могут оказаться бессильны. Запишитесь к врачу, возьмите отгул и доверьтесь в руки специалистов. Долгожданная встреча состоится в дальней командировке. Вы даже не узнаете своего одноклассника.

Стрелец

8 мая у Стрельца будет такой грозный и важный вид, что к нему даже родственники побоятся подойти. Но это лишь для того, чтобы не мешали работать. Проектов так много, а заниматься ими некогда. Ну а если честно, то лень, ведь на календаре праздничные дни. В любви можно сделать массу ошибок, если чувства ненастоящие.  Поговорите с самим собой откровенно.

Козерог

Козерогу придется натянуть на лицо улыбку при встрече одного из коллег. Узнав о нем кое-что неприятное, общаться уже не хочется. Лавиной могут обрушиться деньги на начинающих бизнесменов. Казалось бы, вы только начали активную работу, а уже такая глобальная прибыль. Теперь важно грамотно ее использовать или вложить, а не пустить на ветер.

Водолей

Водолей весь день будет мучиться вопросом – каким видом спорта заняться? Но только не штанги поднимать, вам это пока противопоказано. Найдите для себя что-нибудь легкое и приятное, чтобы и вес скинуть и форму подтянуть. К примеру, аквааэробика. Тем, у кого есть проблемы со спиной и суставами, нужно записаться на массаж.

Рыбы

Гороскоп предсказывает Рыбам чересчур общительный день. Вы даже с малознакомыми людьми заведете беседу, пока они от вас не сбегут. Хватит болтать, пора браться за дело. Удачно сложатся встречи с деловыми партнерами, командировки и конференции. К забытому прошлому не возвращайтесь, поэтому не стоит рассматривать и плакать над старыми фотографиями.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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