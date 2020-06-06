Гороскоп на 8 июня

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Сегодня 8 июня 2020 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Этот день не слишком благоприятен для активных действий. Сегодня ваша напористость может восприниматься как агрессивность. Вы также можете заметить, что другие люди ведут себя по отношению к вам не всегда доброжелательно. Подумайте, не вызвано ли это вашими аналогичными действиями в их адрес. Помните о том, что добиться чего-то с помощью силы и упрямства сегодня будет не так просто. День не слишком благоприятен для занятий спортом, а также для активных начинаний личного характера. Постарайтесь в первой половине дня проявить больше оригинальности, а во второй половине дня чаще использовать личное обаяние.

Овен

Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого. То, что некий человек совершил ошибку, еще не значит, что Вы должны за это расплачиваться. Поставьте себя на первое место, что бы ни происходило вокруг.

Телец

Сегодня Вы будете еще сильнее, чем обычно, настроены на общение, поэтому смело разговаривайте со всеми, кто Вам встретится, даже с незнакомцами. Говорить можно о чем угодно — от последних новостей до того, подходит ли Ваша обувь к наряду в целом. Часто бывает так, что чем более странная первая реплика, тем интереснее складывается весь последующий разговор. Даже если кажется, что Вы сейчас не в лучшей форме, удовольствие от общения с окружающими будет безмерным.

Близнецы

Сегодня Вы можете очень многого добиться при помощи слов, так что используйте свое красноречие по максимуму. Вы давно хотите сблизиться с кем-то? Напишите этому человеку записку и подбросьте ее, пока никто не видит. Или отправьте письмо по электронной почте, в котором раскройте свои намерение. Что бы Вы ни написали, это не останется незамеченным и покажет адресату, как сильно Вы отличаетесь от остальных людей. Ваши усилия и креативность польстят объекту Вашего внимания больше, чем любые другие слова и поступки.

Рак

Переоцените свои методы решения проблем, особенно если Вы считаете, что лучше всего просто молчать и не реагировать. Если Вы будете игнорировать или избегать кого-то, то не принесете себе ничего хорошего. В конце концов, как Вы собираетесь прояснить ситуацию, если не хотите обсудить происходящее? Поведите себя как взрослый человек и поговорите о сложившейся ситуации. Ведите себя открыто и честно. Это поможет найти решение проблемы.

Лев

Не идите на поводу у эмоций, не принимайте важных решений под влиянием момента. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, надежных союзников: они не подведут. Вероятны денежные поступления. Вторая половина дня будет очень насыщенной. Вас ждет много переживаний и волнений, но ничуть не меньше – успехов и побед. Откроются новые возможности, вы сумеете этим воспользоваться, и к исходу дня будете вполне довольны сложившейся ситуацией.

Дева

Благодаря своим снам Вы смогли по-новому взглянуть на проблемы, которые в последнее время пытаетесь решить. Но использовать ли этот новый подход на практике или нет — решать Вам. Пока что Вы чувствуете, что не готовы двигаться вперед, особенно если на руках нет ничего, кроме информации, полученной от собственного подсознания во время сна. Это нормально — не стоит ничего предпринимать, пока Вы не будете точно уверены в том, что это правильно. Не всегда нужно следовать подсказкам подсознания.

Весы

Если в последнее время Вам приходилось конфликтовать с начальством или родителями, то сегодня Вы почувствуете, что перемирие близко. Один разговор может прояснить ситуацию между вами и помочь увидеть происходящее в новом свете. Сотрудничая с этими людьми, Вы сможете понять, как достичь своих целей, потому что их устремления, если и не совпадают с Вашими, то очень к ним близки. Вы никогда не пробовали спросить этих людей, к чему они стремятся?

Скорпион

Умеренность и постепенность — лучший подход к жизни на сегодня. Это касается всего, от похода в душ до вождения автомобиля. Не торопитесь, особенно если Вы за рулем! Вождение — это не соревнование, поэтому не попадайтесь на удочку других водителей, проявляющих агрессию. Если кто-то Вас подрежет, сосчитайте до десяти и осторожно продолжайте ехать. Вокруг Вас очень много всего, что стоит оценить по достоинству, зачем же нестись сломя голову? Наслаждайтесь жизнью!

Стрелец

В Вашей жизни начинается этап, когда интуиция пересиливает всякую логику. Любой план, который тщательно составлен на бумаге, может показаться Вам неправильным, и что тогда делать? Легких ответов на этот вопрос нет. Постарайтесь обдумать каждое решение, прежде чем его принять. Не стоит поспешно действовать, когда Вы настроены так нерешительно. В противном случае Вы будете постоянно метаться из стороны в сторону, решаясь на что-то, а потом передумывая. Подождите, пока ситуация не прояснится.

Козерог

Неожиданные проблемы с транспортом заставят Вас проявить максимальную изобретательность. Может быть, кто-нибудь из коллег может Вас подвезти? Это послужит отличным поводом узнать человека получше, как Вы давно хотели. Очень важно наладить личные отношения с коллегами. Не обязательно становиться лучшими друзьями, однако в Ваших же интересах начать общаться с ними и помимо работы.

Водолей

В последнее время Вам снилось много непонятных снов? Не пугайтесь — это вовсе не предупреждение о том, что Вас ждет в будущем, а лишь видения, порожденные Вашим подсознанием. Когда Вы просыпаетесь, они исчезают, и лучше о них забыть. Зацикливание на образах, которые рождаются в спящем мозгу, — это лишь способ отлынивания от выполнения своих обязанностей. Вернитесь в реальную жизнь и займитесь тем, что действительно важно.

Рыбы

Сегодня утром перед Вами будет широкий выбор того, как провести этот день. Решать Вам: Вы хотите, чтобы он был ярким и активным или тихим и спокойным? Прислушайтесь к своему настроению и выбирайте, исходя из него. Не стоит искать оправдания тому, что Вы выбрали самый легкий и простой вариант, если Вам действительно этого хочется. Однако, что бы Вы ни решили, придерживайтесь своего выбора. Делайте то, что запланировали, и не смотрите постоянно на часы — это лишь будет отвлекать от дела.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru