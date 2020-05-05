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Детальный гороскоп на 7 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Вам грозят травмы и не исключено попадание в больницу. Пищеварительная система является вашим слабым местом. По гороскопу 7 мая 2020 ваша диета должна быть сбалансированной, не следует переедать и злоупотреблять сладостями.

Телец.

Для Тельцов, избравших стезю учителя, наставника, тренера, судьба зажигает зеленый свет: ученики и воспитанники будут ловить каждое ваше слово. Развивайте все имеющиеся природные таланты, открывайте в себе новые способности, учитесь учить — сейчас для этого самый подходящий период!

Близнецы.

Многое из того, что вы делаете, — просто игра. На самом деле вы не желаете раскрыть свою душу перед избранником, и поэтому ваши отношения осложнятся. Чтобы достичь взаимопонимания, вы должны уделять больше внимания окружающим и учитывать их мнение.

Рак.

Сегодня веселые и беззаботные представители этого знака поймут, что жизнь — это не только безудержный оптимизм и бесконечные развлечения, но и рутинный, каждодневный труд. 7 мая 2020 обратите внимание на то, что супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения, а также улаживать проблемы, которые вы создаете.

Лев.

Сегодня многие Львы приступят к решению серьезных задач. Знакомства окажутся яркими, а торжественные мероприятия — запоминающимися. Можете заниматься оформлением документов, подавать судебные иски, проходить собеседование по поводу работы, проводить акции по раскрутке своего товара, фирмы или имени.

Дева.

Вероятно, что весь свой личный опыт Девы сосредоточат на повседневных, малозначимых делах. В лучшем случае многие научатся приспосабливаться к любым обстоятельствам, оставаясь самими собой. По гороскопу 7 мая 2020 соблюдайте во всем меру, даже в своем усердии и ответственности, иначе вы рискуете стать вечным надоедалой, неспособным заняться каким-либо творческим делом.

Весы.

День символизирует сюрпризы, неожиданные известия. Вы сегодня можете услышать самые невероятные вещи. Будьте осторожны с информацией. Не давайте ей хода, если не хотите получить неприятности в ближайшем будущем. Займитесь наведением порядка в доме, избавлением от старых вещей.

Скорпион.

Скорпионы сегодня могут быть непредсказуемыми, стремительными и переменчивыми. Поэтому семейная жизнь с представителем этого знака может оказаться довольно странной и неожиданной для партнера. Вам жизненно необходимо создать собственное пространство как в доме, так и в душе, куда нет доступа даже самым близким людям.

Стрелец.

Не исключено, что сегодня Стрельцы увлекутся новыми знаниями. 7 мая 2020 их могут интересовать астрология, геология, психология. Чтобы добиться большего, вы должны не только действовать, но еще и мечтать, не только планировать, но и верить.

Козерог.

Сегодня вам предстоит немало потрудиться, а порой и попотеть, поскольку придется везти немалую поклажу. Принимая ответственные решения 7 мая 2020, вам в первую очередь нужно ориентироваться на собственные силы и возможности.

Водолей.

Вас могут соблазнять обилием вкусной еды на дипломатических приемах и в элитных клубах. К тому же переутомление может создать стрессовый режим для организма. Не забывайте о вреде переедания. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, вам подходят только изысканные вина и в умеренных количествах.

Рыбы.

Многим Рыбам захочется расслабиться и отдохнуть. Не намечайте на 7 мая 2020 великих свершений дома или на службе, поскольку ваша трудоспособность снижена. Уделите больше времени подготовке к предстоящим крупным проектам. Проведите разгрузочный день или очистительные мероприятия.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru