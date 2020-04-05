Гороскоп на 7 апреля

Первая половина этого дня окажется удачной для любой деятельности, требующей повышенной внимательности и аккуратности. Сейчас вам будет проще контролировать свои эмоции и направлять энергию на конкретные дела, действовать последовательно, без спешки. Внимательность к деталям уменьшит вероятность ошибок в течение этого периода. Однако не исключено и снижение уверенности в собственных силах и способностях. Во второй половине дня можно помечтать, позволить себе отдохнуть и расслабиться. Это время благоприятно для дел, где требуется творческий подход, фантазия. Вечер удачен для пения, танцев, посещения бассейна, бани или сауны.

Овен:

Вам хочется провести этот день дома? Значит, так и сделайте, даже несмотря на то, что для этого Вам придется отменить встречу с человеком, который уже давно жаждет с Вами увидеться. Вы имеете полное право побыть наедине с собой и своими мыслями, ни перед кем за это не оправдываясь. Возможно, Вам захочется сделать что-нибудь, чтобы улучшить окружающее Вас пространство. Если Вы не хотите затевать ремонт, можете просто переставить в другое место обеденный стол.

Телец:

Если кто и способен успокоить человека, находящегося на грани нервного срыва, так это Вы. Один только Ваш голос обладает такими успокаивающими качествами, что Вам мог бы позавидовать любой гипнотизер. Используйте свои способности, чтобы дать понять Вашему любимому человеку, что Вы на его стороне, несмотря на то, как к нему относится весь окружающий мир. Пусть он почувствует, что Вы готовы ради него на все.

Близнецы:

Вы всегда считали коллег своей «второй семьей», поэтому сегодня, когда кто-то из них обратится к Вам за помощью, Вы броситесь на выручку, не задумываясь. Однако, прежде чем начать делать все возможное и невозможное, напомните себе, что Вы не Бог, и Вам подвластно далеко не все. Сделайте то, что действительно можете, и не пытайтесь прыгнуть выше головы в попытке произвести впечатление.

Рак:

Когда речь идет о покупках, схема Ваших действий должны быть следующей: определитесь, что именно Вы хотите купить; отправьтесь в магазин, в котором Вы точно сможете найти этот товар; возьмите его в руки, перенесите к кассе и рассчитайтесь за него своими кровно заработанными деньгами. Правда, все просто и понятно, когда есть четкий план действий? Может, прежде чем приступать к тому глобальному проекту, который Вы себе наметили, стоит подробно расписать каждый шаг?

Лев:

Важно настроиться на практический лад и сохранять позитивный настрой, даже если не все будет идти так, как вы ожидали. Здравый смысл позволит избежать конфликтов на работе и дома, сохранить хорошие отношения с окружающими. Любые проекты и планы лучше обсудить с людьми, которые важны для вас – это позволит избежать многих проблем и разногласий в будущем. Можно поделиться своими проблемами с близкими людьми – вы получите и совет, и поддержку. День подходит для начала ремонта в квартире, перестановки мебели, обновления интерьера.

Дева:

Ваш день может начаться так же, как и вчерашний, но закончится он совершенно по-другому. Перед Вами стоит богатый выбор, и Вы готовы попробовать все открывающиеся возможности — даже те, о которых раньше не знали. Может быть, вечером Вы даже решитесь принять участие в чем-то необычном. Действуйте: удивляйте, смешите и развлекайте окружающих. Сегодня Вы сумеете отлично повеселиться.

Весы:

Похоже, Вам необходимо поговорить с начальством о чем-то очень наболевшем, и Вы никак не решаетесь начать разговор. Соберитесь. Если кто и умеет балансировать между личным и профессиональным, не впадая в крайности, так это Вы. Вам не составит труда подобрать правильные сова, которые помогут Вам донести Ваши мысли. Просто откройте рот и начните говорить.

Скорпион:

Сегодня Вы наверняка почувствуете себя счастливчиком. Человек, с которым Вы очень хотели бы увидеться, вот-вот назначит Вам встречу. Это может быть кто-то новый, и если так, то у Вас будет ощущение, что вы знакомы уже давно. А может быть, этого человека Вы уже знаете, и тогда вы оба откроете друг в друге что-то новое. В любом случае, постарайтесь не упустить своего собеседника из вида.

Стрелец:

Пришла пора выпустить наружу свои эмоции, не оглядываясь на тех, кто находится рядом. Совершенно не важно, что именно вызвало в Вас такую волну негодования — Вы имеете полное право чувствовать все это и не копить в себе. Каждому из нас хотя бы раз в месяц необходимо такое своего рода внутреннее очищение. Если Вам грустно — плачьте. Если Вы злитесь — кричите. Пусть мир знает о том, что происходит у Вас внутри.

Козерог:

Обычно Вы не любите валяться на диване и бесцельно смотреть телевизор, однако сегодня Вам захочется именно этого. Ваших близких настолько поразит такое Ваше поведение, что они тут же бросятся искать градусник, чтобы померить Вам температуру, и звонить Вашему участковому врачу. Вам остается полагаться на свое чувство юмора. Бросьте парочку веселых шуток и постарайтесь донести до своих родных, что Вам необходим отдых. Предложите им выбрать фильм для совместного просмотра.

Водолей:

Изо дня в день с Вами происходит одно и то же. Вы устали от этой бесконечной рутины. Настолько устали, что, похоже, если Вы сейчас же что-то не предпримете, это болото покроет Вас с головой, и Вы больше никогда не сможете из него выбраться. Если Вы не можете справиться сами, обратитесь за помощью к близким. Наверняка они знают, что сможет Вам помочь, и подадут Вам те яркие краски, которыми Вам удастся разукрасить свою жизнь.

Рыбы:

В настоящий момент с Вами не может произойти ничего плохого, и этим нужно воспользоваться. Вы редко хватаетесь за выпавшую возможность, но сейчас весь риск тщательно просчитан. Подумайте о том, какие выражения появятся на лицах Ваших друзей, когда они увидят Вас в таком настроении. Этот шанс стоит того, даже если завтра Вы будете чувствовать усталость.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru