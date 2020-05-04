Гороскоп на 6 мая

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Овен:

6 мая Овен будет гордо стоять на пороге перемен. Остается лишь открыть им дверь, точнее, сердце. Ничего не бойтесь, все новое и неожиданное пойдет на пользу. Встреча во время поездки может круто изменить личную жизнь. Но если вы по-прежнему тянетесь душой к бывшему возлюбленному, то это может помешать. Оставьте прошлое далеко позади.

Телец:

Тельцу есть, чему поучиться. Значит, этот день можно всецело посвятить знаниям, общению с новыми людьми и оттачиванию мастерства. Советов по поводу любовного романа не слушайте, многие вам просто завидуют. Как и вашему прекрасному настроению. Приятный сюрприз ожидается в материальной сфере. Вам простят давние и крупные долги.

Близнецы:

Если Близнецы будут ждать манны небесной, то ничего не получат. Сегодня нужно действовать, причем, быстро и профессионально. Успешно пройдут семинары, курсы и другие общественные мероприятия. Если все это направлено на карьерный рост, то превосходно. Не реагируйте на резкие слова друга, позже он извиниться перед вами.

Рак:

Если Рак будет во всем придерживаться системы и порядка, то обязательно победит. На вас будут равняться, спрашивать совета и благодарить за помощь. Слово «потом» вообще выкиньте из лексикона. Нужно все делать стремительно, чтобы выглядеть блистательно. Это также касается влюбленных людей, которые все еще сомневаются в избраннике.

Лев:

Гороскоп обещает Льву взрывоопасный день, когда одно лишь слово может привести к неприятным последствиям. Эмоции оставьте дома, чтобы в коллективе вести себя порядочно и спокойно. Вечер обещает массу сюрпризов, если провести его в компании близких друзей. Не обязательно устраивать нечто масштабное, можно просто выехать на природу.

Дева:

Дева в этот день встанет перед каким-то крайне трудным выбором. Если вопрос касается работы, то ни от чего нового не отказывайтесь. Ситуация в финансах может резко ухудшиться, поэтому от кредитования кого-либо откажитесь. Тот, кто вам будет мешать, в конечном счете, поможет. Его мудрый совет поможет утвердиться на творческом поприще.

Весы:

Весам нужно считаться с интересами других людей, иначе можно попасть в неловкую ситуацию. Браваду и спесь оставьте при себе, наоборот, станьте доверчивее и уравновешеннее. Если раньше вы не верили в приметы, то сегодня будете отгонять от себя черных кошек и женщин с пустым ведром. Поверьте, что недостаток денег никак от этого не зависит.

Скорпион:

6 мая Скорпиону не желательно брать на себя ответственность за чужую работу. Как потом отчитываться и оправдываться перед начальством? Сто раз подумайте, а потом делайте. С аппетитом у вас все в порядке, но это грозит увеличением веса. В спортзал идти неохота, плавать – лень, тогда займитесь йогой. Она тоже поможет похудеть.

Стрелец:

Если кому и суждено попасть сегодня под горячую руку Стрельца, то это будут родственники. Сами виноваты, не нужно давать советы, от которых уже тошнит. Тем более, что бытовые проблемы вы уже научились ликвидировать. Азартные игры и риск не принесут желаемого результата. Наоборот, можно остаться без денег, а также сильно ухудшить репутацию.

Козерог:

Если Козерог грамотно оформит свои идеи, то они придутся по вкусу высшему руководству. У конкурентов масса планов на ваш счет, но все они «пахнут» обманом. Вовремя обращайтесь в инстанции, где вам могут помочь. Оформление любых документов сегодня пройдет быстро и успешно. Не исключены проблемы с желудком, аллергия и симптомы простуды.

Водолей:

Гороскоп предсказывает Водолею день, когда ни от чего не захочется отказываться. Учтите, что плохое тоже будут предлагать. Взвешивайте слова и решения, чтобы не попасть впросак. В любви появится соперник, о котором узнаете неожиданно от близкого друга. Конечно же, все это может быть пустая болтовня и сплетни. Но проверить данный факт не мешает.

Рыбы:

Рыбы будут слишком далеко заглядывать в будущее. Естественно, многие шансы в настоящем могут банально упустить. Прекрасно сложится умственная деятельность, когда мысли будут воплощаться в реальность. От официального тона во время разговора с избранником откажитесь. Это не только обижает, но и на километр отодвигает вас друг от друга.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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