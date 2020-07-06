Гороскоп на 6 июля

-

Сегодня 6 июля 2020 года, 15-16 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Расположение планет в течение этого дня призывает к большей серьезности и ответственности. Именно ответственное отношение к тому, что вы делаете, позволит быстрее добиться результата. Сегодня отличное время для дел, требующих последовательности и аккуратности. Эмоции вряд ли будут вам мешать довести начатое до конца. Усиливается внимательность, что будет особенно заметно во второй половине дня. На вечернее время можно запланировать любую рутинную работу. Не стоит в этот период пытаться открыто выражать свои эмоции, вряд ли это будет выглядеть естественно.

Овен

Чтобы добиться успехов, приходится приложить усилия, прибегнуть к каким-то непривычным и рискованным методам. Могут непросто складываться деловые отношения; в первую очередь это касается тех, кто работает под руководством женщин. Старайтесь спокойно относиться к мелким неприятностям: сложный период не продлится долго.

Телец

Вам очень не нравится, когда на Вас давят и пытаются вывести из зоны Вашего комфорта против Вашей воли. Вот и сегодня Вас будет раздражать, когда кто-то будет настаивать на Вашем участии в каком-то проекте, из-за которого Вам придется поменять все планы на этот день. Не стоит соглашаться только ради того, чтобы избежать назревающего конфликта. Вы должны четко обозначить границы своего личного пространства, в которое никто не имеет права вторгаться — это позволит Вам избежать разочарований в будущем.

Близнецы

Сегодня Вы ощутите тот волнительный момент, когда каждый человек, входящий в Вашу жизнь, будет приносить с собой новые возможности. Их будет так много, что не успеете Вы разобраться и оценить одну, как тут же появится другая. В такой ситуации Вам нужно расставить приоритеты и постараться выбрать именно то, что Вам больше всего нравится, а потом избрать один единственно верный путь и идти по нему, стремясь при этом к идеалу.

Рак

Вы можете сожалеть о своем недавнем поступке, особенно, если в тот момент Вы не отдавали себе отчета в своих действиях. Вероятно, просто у Вас в голове возникла сумасбродная идея, и Вы зашли слишком далеко в попытках ее реализовать. К счастью, у Вас еще есть время, чтобы все исправить, правда, действовать необходимо максимально быстро. Поверьте, признавать ошибки вовсе не стыдно, это наоборот говорит о Вашем здравомыслии. К тому же, если Вы немедленно что-то не предпримете, то рискуете столкнуться с неприятными последствиями.

Лев

Будьте осторожны в делах, старайтесь не принимать поспешных решений и не рисковать. Стоит прислушаться к советам надежных партнеров, воспользоваться чужим опытом; так вы не допустите собственных ошибок, выберете верный путь к цели. Важно сохранять ровные отношения с окружающими, избегать ссор. Старайтесь избегать резких высказываний, а если критикуете кого-то – будьте дружелюбны и конструктивны. Вторая половина дня подходит для того, чтобы подумать о событиях недавнего прошлого, проанализировать их и сделать выводы.

Дева

Вероятно, в какой-то момент у Вас сложится впечатление, будто Вы упустили возможность рассказать окружающим о своих переживаниях. Однако на самом деле Вы все еще можете завести этот разговор и отпустить на свободу все, что накопилось в Вашей душе. Эта беседа не будет легкой, и Вы это понимаете — именно поэтому так велик соблазн отказаться от этой затеи. Однако не ищите легких путей, поскольку в итоге они приведут Вас к еще большим сложностям. Нет ничего хуже, чем невозможность изменить свою жизнь к лучшему, а у Вас все еще есть шанс.

Весы

Вы знаете, как справиться со сложившейся ситуацией у Вас на работе, однако Вы бы не хотели раскрывать коллегам все свои карты. Все дело в том, что Ваше абсолютное спокойствие заставляет окружающих забывать о самозащите, что делает их уязвимыми. Вы так умело усыпляете их бдительность, что в итоге они соглашаются на все, что Вы говорите, уверенные в том, что изначально все эти идеи принадлежали именно им. Конечно, это очень умно, однако, может, стоит попробовать хоть раз воспользоваться не хитростью, а своими лидерскими качествами, которых у Вас, между прочим, в достатке?

Скорпион

Вы прекрасно знаете, что ждет Вас и окружающих Вас людей, однако Вы не готовы заявлять об этом во всеуслышание. Это разумно. Пока что у Вас недостаточно фактов и доказательств. Вам необходимо найти недостающую информация и детально продумать все, о чем Вы могли бы рассказать. Однако постарайтесь сделать это как можно быстрее. Если Вы будете молчать слишком долго, то все, что Вы знаете, утратит всякий смысл.

Стрелец

В последнее время Вы были настолько продуктивны, что никто даже не пытался с Вами соревноваться, осознавая всю нереальность этого мероприятия. Однако сегодня близкие начнут задумываться над тем, как бы Вас немного притормозить, чтобы в этой бесконечной гонке Вы не выбились из сил. Вам стоит прислушаться к советам окружающих и подумать над тем, как реорганизовать свою бурную деятельность. Достижение целей должно приносить удовольствие, а не быть обязанностью. Не подменяйте понятия.

Козерог

Вам отлично удается работать в обозначенных кем-то условиях, не выходя при этом за границы своей компетентности. Однако сегодня какая-то авторитетная фигура буквально загонит Вас в тупик своими жесткими правилами. К сожалению, бунтовать и заявлять о своем мнении на этот счет — не лучшая идея. Это только еще больше усложнит ситуацию. Проявите рассудительность и подождите до тех пор, когда этот вопрос перестанет стоять так остро. Только после этого Вам удастся спокойно все обсудить.

Водолей

Сегодня Ваши друзья и коллеги станут для Вас основным источником вдохновения. Вы будете настолько тронуты какими-то их словами, что почувствуете в себе необъятные силы и желание действовать. Полные энтузиазма, Вы готовы будете сорваться с места и отправиться к новым вершинам, однако не оставляйте тех, кто зародил в Вашей голове столь мудрые мысли. Не теряйте контакт с людьми, которые по-настоящему Вас любят. Пусть они станут Вашими главными критиками и советчиками.

Рыбы

Обычно Вы всегда отличаетесь творческим подходом к делам, однако сегодня удивите окружающих своим прагматизмом. Все дело в том, что Вы решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту, поэтому тщательно продумываете каждый свой шаг. На самом деле Ваш талант лидера может помочь Вам организовать деятельность окружающих так, чтобы они активно работали над Вашим делом, а Вы в это время можете передохнуть.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru