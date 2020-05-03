Гороскоп на 5 мая

-

Овен

5 мая Овен может испытать свои силы и таланты в абсолютно новом русле. Это может быть творческая сфера или основная работа. Вы всегда готовы к экспериментам, поэтому все получится замечательно. Важно, чтобы желания были сформулированы правильно. В процессе решения бытовых проблем не опускайте руки. Домашние дела не отодвигайте назад.

Телец

Страхи и самообман могут всерьез навредить Тельцу. Вы итак многое упустили, доверяя лишь собственным эмоциям. Гениальные идеи повиснут в воздухе, если не реализуете их в этот день. Радостная новость ожидает тех, кто недавно вступил в брак. Отношения с супругом станут еще крепче и разнообразнее. Поездка за город придаст бодрости на неделю.

Близнецы

Если Близнецы будут кому-то завидовать, то лучше это делать молча. Улыбайтесь, слушайте и мотайте на ус то, что пригодится вам в личном бизнесе. Начальство закидает служащих заданиями, но все они покажутся знакомыми. Собрались в отпуск? Значит, позаботьтесь о наличии финансов. Положение неплохое, но денег на путешествие может не хватить.

Рак

Раку можно смело озвучивать свои идеи и планы, никто не сглазит. Но помните, что рядом могут затаиться интриганы, будьте осторожнее. В коллективе настоящая идиллия, поэтому работа пойдет в гору. Если занимаетесь частым бизнесом, торговлей или перевозками, то будьте внимательнее. Есть вероятность, что деньги пройдут стороной, в чужой карман.

Лев

Гороскоп обещает Льву молниеносное решение давних проблем. Вы сами поразитесь, как это случилось. Занесите этот день в «красную книгу» памяти. Такое везенье не часто бывает, цените момент. В финансовой сфере все складывается стабильно, поэтому можно планировать отпуск. Звонок от друга добавит оптимизма, порадуйтесь за него.

Дева

Если Дева начнет это утро с бодрой зарядки и контрастного душа, то весь день проведете на подъеме. Вашими идеями заинтересуются многие, но рассказывать все досконально не стоит. Реализация – ваша задача, о ней не распространяйтесь. От вложения денег во что-то масштабное пока откажитесь. Временные трудности нужно морально пережить.

Весы

Кто-то давно и настойчиво метит на место Весов. Сегодня нужно трудиться, как одержимый, чтобы не потерять работу. С оттенком триллера сложится ситуация в личной жизни. Если вам сказали, что так будут развиваться отношения с избранником, не поверили бы. По поводу финансового положения не проболтайтесь. Есть шанс обогатиться.

Скорпион

5 мая Скорпион проведет на природе, и ничуточку об этом не пожалеет. Выходные дни для этого и придумали, чтобы общаться с друзьями и веселиться от всей души. Немного усилий придется приложить для создания финансовой базы. Если на примете есть подработка, то примите это к сведению. Информацию по поводу родственника перепроверьте.

Стрелец

Хорошо там, где нас нет. Раньше Стрелец не верил в эту поговорку, сегодня все изменится. Друзья или знакомые, к которым вы отправитесь, окажутся не слишком-то доброжелательными. Рассказывая о своей личной жизни, ничего не прикрашивайте. Все раскроется, вам будет неловко. Не мешает посидеть на диете, отказаться от пирожков и шоколадок.

Козерог

Сегодня Козерог может встретиться с людьми, от которых зависит его карьера. Если вы уже знаете, что сказать, то это замечательно. В другом случае, видите себя уверенно и осведомленно. Нагловато поведет себя давний друг, когда попытается выудить информацию о деньгах. Но у вас получится увернуться от вопросов. Бытовая и давно мучающая вас проблема разрешится.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею сложный день, когда за здоровьем нужно следить в оба. Не затягивайте визит к врачу, если есть неприятные симптомы. Болезнь не уйдет, если не назначат эффективное лечение. Скоро купальный сезон, а вы не в достойной форме? Срочно скидывайте лишний вес и отправляйтесь в тренажерный зал.

Рыбы

Рыбам лучше полагаться на свою интуицию, а не на мнимую поддержку друзей. Они наобещали много, а результат нулевой. От правильного решения будет зависеть личная жизнь. Зачем бежать от человека, который признается вам в чувствах? Возможно, что такого искреннего и симпатичного партнера вы уже не встретите. Не испытывайте судьбу.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

Читайте также