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Гороскоп на 4 мая

Юлия Кирьянова

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Детальный гороскоп на 4 мая для каждого знака Зодиака читайте в нашей статье. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Начало дня весьма конфликтно, раздражения избежать не удастся, но вовремя проявленные благоразумие и дальновидность смягчат последствия неприятных ситуаций. Усилия воли не остановят ход событий и не разрешат сложностей. Попробуйте воспользоваться личным обаянием, вспомните о старых связях, завяжите новые. Они обещают быть надежными и будут способствовать осуществлению ваших планов.

Телец.

Вероятно, что родные и близкие, друзья и коллеги, привыкшие всегда и во всем обращаться к вам за содействием, за моральной и деловой поддержкой, обнаружив, что вы больны или не в настроении, попросту испугаются. Они поймут, как много вы для них значите, и со всех ног бросятся окружать вас вниманием и заботой, решать ваши проблемы и всячески поднимать вам настроение. Помните, как мы уже говорили, главная ваша задача 4 мая 2020 — научиться принимать помощь.

Близнецы.

Близнецам сегодня свойственна спонтанность. Ожидая немедленного результата, они могут потерять интерес к главному и переключат свое внимание на мелочи. Вам нужно определиться в семейной жизни. То, чего вы хотите от возлюбленного, и то, чего вы хотите от партнера, — вовсе не одно и то же. Если же ваше финансовое положение вам не понравится, значит, надо подумать о том, чтобы что-то изменить.

Рак.

Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег скорее всего уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы. Чтите только те традиции, которые вам подходят. По гороскопу 4 мая 2020 не заводите дружеских связей в ресторанах, в Сети, в поездках.

Лев.

Сегодня многих Львов будет отличать мощный интеллект и умение пользоваться им для достижения своих целей. Дар убеждения позволит им расширить круг единомышленников. Пересмотрите не устраивающие вас материальные договоренности. Можно заниматься общественными делами или решать проблемы семьи.

Дева.

Многие Девы сегодня сосредоточатся на повседневных делах, на «здесь и сейчас». Такая позиция располагает к равновесию, безошибочной деятельности. Радуйтесь любым проявлениям многогранной жизни и цените то, что имеете.

Весы.

Не исключены расстройства пищеварения, вызванные как эмоциональными всплесками и волнениями, так и злоупотреблением острой и горячей пищей. Откажитесь от участия в светских мероприятиях и общественной жизни. По гороскопу 4 мая 2020 воздержитесь от существенных трат, так как впоследствии они покажутся вам досадными и ненужными.

Скорпион.

Способность к обучению сильно снижается, появляются раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия. Особенно тяжело может сложиться ситуация для математиков и физиков.

Стрелец.

Могут появиться возможности улучшить свою жизнь. Благоприятны контакты с партнерами противоположного пола. 4 мая 2020 не стоит откладывать дела в долгий ящик, а следует максимально эффективно использовать все возможности, чтобы подготовиться к появлению социальных проблем, которые вероятны в конце мая 2020.

Козерог.

Ум и способности у школьников-Козерогов могут не проявляться, потому что все процессы проходят медленно. Козероги сегодня трудно запоминают, но то, что запомнили, не забудут. Возможно, самый важный результат образования — способность заставить себя сделать то, что должно быть сделано, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Это первый урок, который необходимо усвоить.

Водолей.

Это лучший период для тех Водолеев, которые стремятся к объективной оценке своего здоровья и максимально правильному диагностированию. В этом месяце можно (и нужно) пройти полное медицинское обследование.

Рыбы.

Отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. 4 мая 2020 постарайтесь проявить понимание и не оказывать давление на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях, не отвлекайтесь на пустые разговоры.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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