Гороскоп на 4 июня

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Овен

4 июня Овну не желательно делать прогнозов на будущее, судьба уже все за вас решила. Доверьтесь ей, идите по новой дороге и все получится. Вынужденное одиночество – не всегда плохо. Наоборот, если повод задуматься о чем-то серьезном и все взвесить. Страхи из-за состояния здоровья развеет врач. Обследование даст хороший результат.

Телец

Любовь не только радует, но и обжигает. Телец задумается об это впервые, когда поймет, что сильно ревнует и не доверяет своему избраннику. Нужно ломать сознание, а не идти у темных мыслей на поводу. Удачный день для карьерного роста, подписания документов и оформления наследства. Семейных людей ждет новость – скоро появится ребенок.

Близнецы

Близнецам в этот день нужно быть крайне осторожными. Аккуратно обращайтесь с электричеством, а также не перегрейтесь на солнышке. Пляжный сезон открылся превосходно, но соблюдать меру нужно даже во время отдыха. Фигура требует перемен, запишитесь к диетологу. Хотя, лучше спортивных занятий и активных игр еще ничего не придумали.

Рак

Если долго любоваться собой, то можно превратиться в нарцисса. Сегодня у Рака слишком завышена самооценка, что может привести к непредсказуемым последствиям. Кто-то осудит, кто-то раскритикует, а кому-то захочется даже оскорбления кинуть в ваш адрес. Вот уж незадача, а нафантазировали, что мир принадлежит Вашему Величеству.

Лев

Гороскоп обещает Льву тягостный и депрессивный день. Ничто не радует, даже летняя солнечная погода. Но если хорошенько покопаться внутри себя, то причины найдутся. Полезно посетить салон красоты и совершить шопинг, чтобы стать самоувереннее. Семейные люди будут счастливы, что разрешились старые проблемы. Ремонт наконец-то завершился!

Дева

У Девы ожидается всплеск активности, поэтому все творческие идеи воплотятся в жизнь. Но не без задержек, ведь финансов минимальное количество. Придется оформлять кредит на долгий срок. От соблазнов в интимной сфере откажитесь, вы уже не в том возрасте. Легкомысленное поведение может привести к неприятным последствиям. Дорожите своей репутацией.

Весы

Сегодня Весы будут похожи на изделие из разряда «пиротехники». Если уж рванет, то все вокруг разнесет. Лучше используйте боевой настрой в рабочей сфере. Здесь полезна повышенная активность и неуправляемые амбиции. Творческим людям не желательно зарывать свои таланты в землю. Не стесняйтесь, внедряйте проекты смелее и без задержек.

Скорпион

4 июня Скорпион на цыпочках будет ходить вокруг любимого человека. Что ж, если обидели его чем-то, то это нормально. Еще лучше попросить прощения, он обязательно поймет и примет вас со всеми недостатками. Неожиданный подарок преподнесет один из родственников. Пусть презент не слишком дорогой, но придется очень по душе.

Стрелец

Принимать непростые решения придется сегодня Стрельцу. Возможна смена работы, командировка на долгий срок и крупные переговоры. Все воспринимайте серьезно и с большой долей ответственности. Очаровательный и давний поклонник забросает комплиментами и звонками. Ваша недоступность неуместна, попробуйте с нуля начать отношения.

Козерог

Хорошенько выспаться и прекрасно выглядеть внешне – вот задача номер один для Козерога. На то есть причины, вы завязали новый любовный роман. Теперь нельзя давать себе поблажки, нужно быть на высоте. Планирование бюджета оставьте на вечер, в одиночестве все подсчитаете и решите. Поездка за город станет восхитительной во всех смыслах.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею празднично-торжественный день. Вас пригласят сразу на несколько мероприятий, но разорваться невозможно. Даже если летать на самолете, все равно объять необъятное не получится. Зато в мелкой работе можно преуспеть и заработать денежки. Непростой разговор с коллегой случится во время обеденного перерыва.

Рыбы

Если кто-то постоянно заставляет Рыб нервничать, то нужно срочно решить эту проблему. Без лишних намеков объясните человеку, что отношения закончились. Неожиданное предложение будет похоже на настоящую сказку. Наконец-то ваши мучения по поводу денег уйдут в прошлое. Проект, за который вы возьметесь, сделает вас богатым и успешным.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru