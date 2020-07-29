Гороскоп на 31 июля

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Овен

Овну придется заниматься рутинной работой, но иного пути накопить опыта, нет. Не усугубляйте свое положение ворчанием, лучше напевайте поднос любимую мелодию. В алфавитном порядке разложит свои личные проблемы. Если что-то не срастается в отношениях с избранником, то пересмотрите свое поведение. Хочется похудеть? Откажитесь от плюшек.

Телец

Гороскоп предсказывает Тельцу утомительный день. Особенно, если его половину проведете под палящим солнцем. Работа предстоит трудная, но прибыльная. Разложите документы по полочкам, скоро они пригодятся для заключения сделки. Финансовая сфера не омрачится даже тратами, здесь все благополучно. Не забудьте про закаливающие процедуры.

Близнецы

Близнецам следует освободить себя от ненужных дел и хлопот. Наверняка, есть те, кто выполнил их лучше. С помощью одного из друзей сможете получить денежное вознаграждение. Пусть оно не огромного размера, но все равно приятно. Обаяние включите на полную катушку во время свидания. Человек вам нравится, а это уже большая победа.

Рак

31 июля 2020 Рак ухитрится выполнить даже те задания, которые ему не поручали. Вот это трудоспособность, любой позавидует. Щедро поделитесь идеями с окружающими людьми, не экономьте на поддержке. Одинокие люди могут увлечься человеком намного старше них. Возраст любви не помеха, будьте осторожнее. Страсть застилает глаза.

Лев

Искушений в жизни Льва будет много, поэтому запросто можно сбиться с пути. Вы так давно стремились к душевному равновесию, не нарушайте его по глупости. Прямолинейность придержите при себе, если завяжется спор с родственником. Вы знаете друг друга давно, найдите ключик к примирению. Вариантов пополнить кошелек появится немало, будьте бдительны.

Дева

31 июля – последний день месяца, который Дева решит прожить на широкую ногу. Вы не один магазин не пропустите во время шопинга. Результат вас ошеломит, приобретете товар со скидкой. Романтическая встреча ожидается в дальнем путешествии. Но, если на безымянном пальце красуется кольцо, то остерегайтесь соблазнов. Зачем вам проблемы?

Весы

Яркие впечатления, украшенные любовными моментами – вот, что ждет Весов. Еще утром почувствуете, что день сложится великолепно. Выход из трудной финансовой ситуации найдется внезапно. Контракт, который подпишите после полудня, приведет к карьере и повышению авторитета. Активнее отмахивайтесь от человека, который давно устраивает вам козни.

Скорпион

Какой-то нетипичный, а хаотичный день, ожидает Скорпиона. Вроде бы все спланировали заранее, но надрыв произойдет с неожиданной стороны. Некоторые моменты омрачатся разговорами за спиной, вам захочется уйти пораньше. В личной жизни мало романтики, что отразится на конфликте с избранником. Научитесь совмещать работу с отдыхом.

Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу драматический исход одного невзрачного дела. Вы рассчитывали на одно, в итоге получите порцию негатива. Не потакайте желаниям близкого друга, даже если он будет упрашивать и унижаться. Ставьте в приоритет свои интересы и личные дела. Нешуточный аппетит нужно усмирить, особенно, после шести часов вечера.

Козерог

У Козерога будет немного времени, чтобы переделать все имеющиеся задания. Начальство, конечно же, зудит и ворчит. Не поддавайтесь на его уговоры и настроение. Критическая точка в финансовой сфере отразится на семейном бюджете. Но если сядете с супругом за стол переговоров, то распланируете все до копейки. Даже на путешествие останется.

Водолей

Для Водолея будет важнее всего погода в доме. На улице ярко светит солнце, а отношения с любимым человеком похожи на меланхоличную осень. Итак, срочно используйте старые методы. Буря может разразиться в коллективе. Один из сотрудников выбивается из колеи, работа не клеится. Чтобы обойтись без издержек и обид, будьте динамичнее.

Рыбы

31 июля Рыбам предстоит выполнить огромный пласт работы, чтобы достойно уйти в отпуск. Даже прошлые проекты покажутся жутко интересными и выгодными. В семейной жизни придется вращаться, как волчок. Не удивительно, ведь предстоит переезд, покупки и дальняя дорога. Вечером на пороге дома появится гость. Кто именно? Пока секрет.Гороскоп предоставлен astrorok.ru

Гороскоп предоставлен astrorok.ru