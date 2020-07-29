Гороскоп на 30 июля

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Овен

Овну следует помнить, что в летний период все продукты моментально портятся. Значит, смотрите внимательно, что в рот кладете. Бутерброды и всевозможные супы храните в холодильнике. Отравление получить легко, а вот избавиться от него сложнее. Конкретно ставьте перед собой задачи в работе. От их выполнения зависит состояние бюджета на полгода.

Телец

Гороскоп не советует Тельцу заниматься бурной деятельностью. Поберегите силы и время на что-нибудь более полезное для карьерного роста. Пришел день для того, чтобы сказать «прощай» вредным привычкам. Выкурите последнюю сигарету и бросайте дымить. С перееданием на ночь тоже пора заканчивать. Вы, итак, уже похожи на булочку.

Близнецы

30 июля 2020 Близнецов ждет день удивительных приключений, открытий и знакомств. Вам будет жаль, что он такой короткий. Хотелось бы еще куда-нибудь съездить, чтобы еще получить порцию позитива. Хмуриться и унывать будут одинокие люди. Сами виноваты, что упустили прекрасный момент, точнее, симпатичного человека. Крупную сумму получите в качестве аванса.

Рак

Раку нужно быть готовым к тому, что ему резко выскажет близкий друг. Только не обижайтесь, вы это реально заслужили. Эгоистичное поведение с вашей стороны – результат конфликта. Не нужно жертвовать временем ради нерадивого коллеги. Пусть сам реализовывает то, что запланировал накануне. Удачно сложится путешествие.

Лев

Если в этот день Лев опоздает на работу или на свидание хотя бы на минуту, то потом весь месяц будет замаливать грехи. Нужно быть активным и пунктуальным, не поддаваться уговорам друзей и соблазнам. Интересно сложится поездка по служебным делам, от которой вы всеми руками отмахивались. Теперь поймете, что напрасно это делали.

Дева

30 июля Деву ожидают гигантские задания на работе. Лучше бы, вы взяли отгул, настолько трудными окажутся способы реализации. Зато все комплименты в мире и приличную сумму получите, если проявите ответственность. В семейной жизни назревает конфликт, снижайте агрессию. Хорошо уединиться вечерком, погулять в парке или сходить в кино.

Весы

Весы не собирались делиться своим бесценным временем с кем-то. Хотелось прожить этот день в гордом одиночестве и отдохнуть на пляже. Но один чересчур назойливый тип испортит весь сценарий. Его имя даже вслух произносить не хочется. Увы, пойдете у него на поводу, ведь перспективы рисуются прекрасные. Ну, а карьерный рост вам необходим.

Скорпион

Положительный со всех сторон день наложит отпечаток на настроение. Но это не значит что нужно закрывать глаза на все имеющиеся проблемы. Бытовая сфера в запущенном виде, а про личную жизнь вы вообще забыли. Фантастическую операцию провернете в финансах, но только без махинаций. Не спешите рассказывать всем, что вы задумали.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу посвятить время себе, посетить салон красоты и модный бутик. Лето быстротечно, поэтому уже смело можно подобрать гардероб на осень. Регулярно питаться – это половина успеха, главное правильно подобрать диету. Одними занятиями в спортзале фигуру не исправишь. Проконсультируйтесь с инструктором.

Козерог

Козерогу потребуется не только самообладание, но и приличная порция здравомыслия. Не забегайте вперед, если кто-то за вашей спиной распускает сплетни. Удивительно, но этим коварным типом может оказаться близкий друг. Ну, а вы ему доверяли, как себе. Много денег не бывает, так решите вы в процессе активного труда. Но и здоровье тоже не металлическое.

Водолей

Водолей сегодня столкнется с такой бестактностью и лестью, что захочется убежать подальше. Давний родственник поведет себя весьма некрасиво, но постарайтесь быть деликатнее. Конфликт возможен, если не зарезать его причину на корню. От физических занятий откажитесь, самочувствие будет не на высшем уровне. К вечеру навалится возможна мигрень.

Рыбы

30 июля Рыбам можно немного полениться. Ну, не всегда же работать в поте лица. Отпуск приближается, денег накопили, значит, можно посетить турагентство. Вас уже ждут там – с распростертыми руками. Скидки на путевки могут быть такими приятными, что вы решите отправиться в путешествие с другом. Вечер обещает быть томным, если сами постараетесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru