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Гороскоп на 30 апреля

Юлия Кирьянова

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Детальный гороскоп на 30 апреля для каждого знака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Вероятно, что 30 апреля 2020 будет крайне напряженным во всех отношениях. Несмотря на верность и надежность друзей, с ними возможны серьезные разногласия. Сдержанность и еще раз сдержанность, иначе слезы неизбежны.

Телец.

Сегодня многие Тельцы почувствуют, что лучше в данный момент отпустить вожжи и положиться на судьбу, что по жизненному пути их ведут высшие силы, и главное — не мешать им. 30 апреля 2020 прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса, своей интуиции: ей можно доверять даже больше, чем разуму.

Близнецы.

Ваш авторитет растет, и результат вашей деятельности может превзойти ваши ожидания. Возможно, вы теперь гораздо счастливее и увереннее в себе, что позволяет вам увидеть конкретную проблему в новом свете. Так что теперь смело стройте планы на будущее и не оглядывайтесь назад.

Рак.

Легкий флирт с коллегой или однокурсницей может привести к непредсказуемым последствиям. Не исключено, что новый знакомый способен мгновенно вскружить вам голову. Но Рак ищет не флирта, а исключительной любви. В ответ он готов целиком подчинить себя своему партнеру и окружить его нежностью. Не спешите открывать свое сердце — возможно, вы идеализируете избранника. А ведь рядом с вами должен находиться человек, понимающий и способный поддержать вас в моменты сомнения и пессимизма. По гороскопу 30 апреля 2020 не время начинать новый роман.

Лев.

Чрезмерная активность может привести к истощению организма. Соглашения должны быть тщательно спланированы и продуманы, иначе они могут связать вас. Постарайтесь не развивать бурную активность, уйдите в тень, а еще лучше возьмите отгул. Полезны размышления. Копите силы для будущих свершений.

Дева.

Болезнь этого дня связана с проблемами наследственности и нелегко поддается лечению. Вашему здоровью может угрожать неправильный образ жизни, недостаток сна, избыток эмоций и впечатлений. Вылечить болезнь только медикаментозными методами нельзя. Большое значение 30 апреля 2020 имеет комплексное лечение, связанное с водой, жидкостью, и, конечно, молитвы, медитации.

Весы.

Не исключено, что перегрузки и нервное напряжение станут причиной стрессов и заболеваний. Вас ждет множество пустых разговоров. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние здоровья, соблюдать режим питания и сна. Вам крайне необходимы прогулки на свежем воздухе. В тяжелых случаях потребуется помощь психиатра.

Скорпион.

Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. Вы будете обидчивы сверх меры. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить по пустякам, это совсем не в ваших интересах. 30 апреля 2020 созерцайте, как делают это японцы, цветущий сад.

Стрелец.

В конце месяца продолжится ряд негативных тенденций апреля 2020, но и появятся возможности заложить новые, перспективные программы на следующий месяц. Вероятно, из-за страха потерпеть неудачу или перед препятствиями Стрельцы с поразительной легкостью могут отказаться от какого-то выгодного проекта. По гороскопу 30 апреля 2020 вы добились бы большего успеха, если бы были постоянны и последовательны в своих действиях.

Козерог.

В конце месяца складывается благоприятная ситуация для ремонта, хозяйственных закупок, решения имущественных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков. Проявите свою хозяйственность и практичность. Планируйте каждый свой шаг, если хотите, чтобы все в вашей жизни было в порядке. Не суетитесь, но при этом обращайте внимание на мелочи.

Водолей.

Сегодня большое значение имеет и избавление от психологических проблем. Не следует углубляться в изучение собственного подсознания. Зато можно и нужно избавляться от внутренних зажимов, комплексов и страхов. Самый надежный способ добиться в этом направлении успеха — заняться практической деятельностью, приносящей конкретные, осязаемые плоды.

Рыбы.

Последний день месяца обещает быть спокойным, без особых потрясений. Прекрасный момент для интенсивного обучения, интеллектуального, научного или ручного труда.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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