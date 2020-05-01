Гороскоп на 3 мая

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Овен:

Решительность должна быть у Овна в этот день самым главным качеством. Особенно, если сомневаетесь в своих талантах. Хотя, многим суждено упиваться своими достижениями. Это больше касается творческих личностей. С домочадцами предстоит заниматься каким-то крупным делом. Бытовые проблемы покажутся мизерными, если взяться за них вместе.

Телец:

Гороскоп не рекомендует Тельцу растягивать рабочий процесс. Иначе придется сидеть в конторе до позднего вечера. Начальство всерьез взялось за всех, кто ленится и опаздывает. Текущий день принесет немало прибыли, если вкладывать деньги в нужные дела. От близкого друга узнаете что-то важное, но заранее не расстраивайтесь. Проверьте информацию.

Близнецы:

На финансовом фронте у Близнецов прекрасная погода. Бои без правил закончились, поэтому все средства пойдут на выгодные дела. Разочарования возможны после шопинга, когда вы принесете домой массу ненужных вещей. Вот, что значит, пренебрегать экономией. Вечер принесет море эмоций и радости, если пригласите избранника в ресторан.

Рак:

Неожиданный во всех отношениях день ждет Рака. Но про свою врожденную сентиментальность придется забыть, чтобы углубиться в активную работу. Если трудитесь на чужого дядю, то старайтесь изо всех сил. Накаленная ситуация в коллективе не сыграет вам на руку. Автомобилистам и спортсменам нужно быть осторожнее, возможны травмы.

Лев:

День у Льва будет полон разнообразных сюрпризов. Но чтобы открыть коробку с презентами, судьба испытает ваши чувства на прочность. Следует быть не только романтичнее, но и изящнее в поведении. Внимательно следите за питанием, возможны проблемы с желудком. Настроения прибавит крупная прибыль, ее следует отложить на путешествие.

Дева:

3 мая – великолепный день для Девы, которая задумала нечто грандиозное. Это может быть семейный праздник, поездка за город и встреча с давними друзьями. Все сложится так, как мечталось. Максимальная сосредоточенность понадобится бизнесменам. Но не только на финансах, но и на составлении бюджета. Аккуратнее с документами.

Весы:

Если Весы в этот день будут надеяться на «авось», то его и получат. Только слаженная и продуманная работа откроет новые горизонты. Ничего само собой не получится, нужно сильно постараться. Благоприятно сложатся лечебные процедуры, спортивные занятия и отдых на природе. Не стоит углубляться в финансовые вопросы, они подождут.

Скорпион:

Слегка странный денек ожидает Скорпиона. Обстоятельства будут складываться не так, как вы загадывали. Но это послужит вам уроком – ничего не планируй заранее. Конечно же, данная поговорка не касается рабочего процесса. Здесь, наоборот, не должно быть спонтанных действий. В личной жизни появится повод… Для укрепления старых связей.

Стрелец:

Гороскоп рекомендует Стрельцу опираться на старые методы работы. Ничего нового и незнакомого, иначе разочаруетесь даже в самом себе. Комплименты от коллег будут литься рекой, вы даже не поймете, лесть это, или правда? Постарайтесь улыбнуться в ответ, а не загружаться сомнениями. Обязательно обратитесь в поликлинику, если подхватили простуду.

Козерог:

Фантастический поток энергии почувствует Козерог, если займется любимым хобби. Литература, рисование или пение – все, что угодно. Главное, чтобы увлечение нравилось и наполняло солнечным светом. Меньше доверяйте тем, кто пытается выудить у вас информацию о деньгах. Вокруг немало мошенников, будьте осторожнее. Особенно, в дороге.

Водолей:

Хлопотный и суетной день ждет Водолея, но он со всеми проблемами расправится за пару часов. Ну, а если еще и призовете на помощь интуицию, то вообще вырветесь вперед. Категорически нельзя перегружать организм, как информацией, так и пищей. Берегите себя, не позволяйте себе больше положенного. Отлично пройдут занятий йогой и медитацией.

Рыбы:

3 мая Рыбам захочется кутить, развлекаться и радоваться солнечной погоде. Ну, и кто вам запрещает? Только сначала выясните, а не помешает такая бренная жизнь основной работе. Слезливую печаль «поймают» влюбленные люди. Человек, к которому вы испытываете чувства, куда-то резко пропал. Ни звонка, ни намека на то, что вы были вместе.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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