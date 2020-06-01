Гороскоп на 3 июня

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Сегодня 3 июня 2020 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Этот день может принести много эмоций, однако не всегда приятных. На сегодня лучше не планировать дела, в которых эмоции могут быть лишними. Сейчас сложно будет принимать объективные и хладнокровные решения: скорее всего, настроение станет весьма оптимистичным. Чтобы не тратить свою энергию напрасно, старайтесь перед тем, как что-то предпринять, более трезво взглянуть на ситуацию и свои способности. На вечер не рекомендуется планировать водные процедуры, будьте более осторожными во время купания. Откажитесь от употребления любых спиртных напитков, поскольку побочный эффект может оказаться значительно сильнее, чем обычно.

Овен:

Сегодня Вы будете метаться между открывающимися перед Вами возможностями, очаровываясь то одной, то другой. Может, Вам бы и хотелось хоть какой-то стабильности, но в сложившихся обстоятельствах о ней можно только мечтать. Не отказывайтесь от своих целей только потому, что они кажутся Вам недостижимыми. Не ограничивайте себя. В Вас скрывается огромный потенциал. К тому же, лучше попробовать и потерпеть поражение, чем всегда жалеть о том, что так и не попытались.

Телец:

В последнее время Вы живете в погоне за призраком. Вы заблудились в своих фантазиях и пытаетесь достичь абсолютно нереальных вещей. Возможно, Вам стоит рассказать о своих желаниях лучшему другу — он сможет помочь Вам вернуться с небес на землю. Вероятно, чтобы добиться желаемого, достаточно просто немного занизить свою планку. Таким образом, Вы не терпите поражение, а открываете двери для ранее неучтенных возможностей.

Близнецы:

Для того, чтобы проанализировать происходящее в своей душе, вовсе не обязательно полностью отключаться от окружающего мира. А сейчас Вам необходимо разобраться в себе и установить четкие цели на будущее. Проведите некоторые исследования — в настоящее время в Ваших планах что-то не сходится. Размышления приведут Вас к новым идеям, которые помогут значительно улучшить нынешнее положение вещей. Исследуйте, анализируйте, а потом составьте новый план. Пришло время пересмотреть свои методы, основываясь на четких фактах.

Рак:

Вы достаточно умны, чтобы понимать необходимость вести себя осторожно при заключении деловых договоренностей, поэтому не слушайте людей, которые уговаривают рискнуть и ввязаться в сомнительное мероприятие. Даже если Вас искушают обещаниями легких денег, пропускайте это мимо ушей. Ваш собеседник невысокого мнения о Вашем уме, раз думает, что Вы соблазнитесь на бесплатный сыр в мышеловке, хотя сам далеко не так разумен, как Вы. Если человек сам не знает, о чем говорит, откройте ему глаза на истинное положение вещей.

Лев:

Придется приложить немало усилий, чтобы добиться успеха. Постарайтесь сохранить хорошее настроение и оптимизм, несмотря на все возникающие проблемы: многое зависит от вашего эмоционального состояния. Потребуется немало самообладания, чтобы избежать конфликтов и споров. Воздержитесь от иронических замечаний и критики. Все возникающие вопросы старайтесь решать самостоятельно; даже если близкие предложат помощь, на пользу это не пойдет. Нежелательно делать крупные покупки и начинать ремонт.

Дева:

Как бы Вы ни были преданны своим друзьям и любимым людям, Вы не можете быть за них в ответе. Поэтому если сегодня у кого-то из них случится конфликт, подумайте дважды, прежде чем бросаться на защиту. Вы можете попасть в ситуацию, которая гораздо сложнее, чем Вы думаете. Лучше сделайте шаг назад и позвольте своим друзьям самостоятельно во всем разобраться. Они вовсе не расстроятся из-за этого, потому что знают, что в случае необходимости Вы всегда их поддержите.

Весы:

Сегодня Вам придется иметь дело с человеком, чья энергия будет серьезно затруднять взаимопонимание, поэтому придется приложить усилия, чтобы направлять разговор в позитивное русло. К счастью, Вы сейчас отлично настроены на это. Если разговор примет странный поворот, Вы сможете вернуть его на нужную тему. Кроме того, сейчас Вам необходимо уделить побольше внимания себе. Побалуйте себя чем-то приятным и получайте от жизни удовольствие.

Скорпион:

Если Вы активно приметесь за дело с самого утра, то сможете закончить свою работу пораньше. А это значит, что у Вас будет больше свободного времени, которое можно потратить на что захотите. Если в последнее время Вас все утомляет, стоит немного побыть в одиночестве. Как насчет того, чтобы посмотреть кино? Или, если Вы давно хотели долго и обстоятельно поговорить по телефону с человеком, который находится далеко, то самое время позвонить. Распорядитесь своим свободным временем разумно.

Стрелец:

Даже если Вы не знаете, как выразить свои чувства к кому-то, не волнуйтесь — любой вид общения принесет сегодня отличные результаты. Главное — начать разговор, а дальше все пойдет, как по маслу. Не волнуйтесь о том, что якобы недостаточно умны, неясно выражаетесь или ведете себя несерьезно. Тон беседы естественным образом будет развиваться в нужном направлении. Если же Вы будете слишком долго раздумывать, то постоянно будете отодвигать этот разговор на потом, а это не принесет результатов.

Козерог:

Кто-то из Ваших друзей или коллег серьезно меняет свою жизнь к лучшему. Вам бы тоже этого хотелось, так что же Вас останавливает? У Вас уже есть все необходимое для этого. Просто дайте больше свободы своей творческой энергии. Какой лучший способ выпустить ее наружу? Побольше общайтесь с самыми разными людьми! Сейчас самое время назначать свидания, встречаться со старыми друзьями или просто начинать разговоры с незнакомыми людьми на улице.

Водолей:

Вы регулярно выделяете время на то, чтобы навести порядок в доме или помыть машину. Так почему бы не поступить так же со своими эмоциями и не избавиться от ненужного хлама в душе? Позвоните человеку, которому доверяете, и пригласите на ужин, за которым сможете поговорить. Обсудите все, что Вас волнует — это принесет пользу как лично Вам, так и отношениям с этим человеком. Воспользуйтесь чужим умом, а в ответ спросите, чем Вы, в свою очередь, можете помочь. Обсуждение — лучший способ разобраться в любой проблеме.

Рыбы:

Сегодня Вы сможете оказать кому-то неоценимую помощь, вовремя заметив, что этот человек забыл о чем-то важном. Этим важным может оказаться кто-то, кого забыли внести в список гостей веселого мероприятия. А может быть, умный, но очень занятый коллега не сможет разобраться с важным делом или забудет перепроверить некоторые факты. Ваши действия благотворно скажутся на репутации. Не бойтесь того, что другие люди сочтут, будто Вы слишком высокого мнения о себе — эти страхи совершенно беспочвенны.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru