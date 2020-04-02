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Гороскоп на 3 апреля

Изображение DarkWorkX с сайта Pixabay

Завтра гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, завтра можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт завтра способны перерасти в глубокое чувство.

Овен

Завтра Овен настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Овном, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Овен завтра будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Телец

Завтра звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то завтра и Телец, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Близнецы

Завтра в повседневных задачах Близнецы могут действовать на автопилоте – настолько ловко у них будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Близнецов, заставляя их завтра не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст им в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Рак

Завтра Рака ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то завтрашние дела, слова или планы Рака способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Раку необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Лев

Завтра окружающие будут рассчитывать на поддержку Льва, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Льву следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: завтра его советы будут отличаться продуманностью, Лев способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Дева

автра Деве следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ей: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Деве провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Дева окажется против воли втянута в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ей ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Весы

Завтра окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Весы. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, завтра Весы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Весы – настоящие телепаты.

Скорпион

Завтра Скорпион способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Скорпион завтра должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Стрелец

Завтра – отличный день для Стрельца! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Стрельцу придется решать, кто для него интереснее! Вообще, завтра Стрелец способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Козерог

Завтра Козерог сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Козерог способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Козерог получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Водолей

Завтра, если у Водолея намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Водолей сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Водолея, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему завтра успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Рыбы

Завтра удел Рыб – помогать окружающим, особенно близким. У Рыб может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Рыбы способны терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Рыбам завтра необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Гороскоп читали на 1001goroskop.ru

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