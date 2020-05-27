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Детальный гороскоп на 29 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

День тяжелый, может быть столкновение с насилием, захватом, жадностью. 29 мая 2020 Овны могут легко ввязаться в авантюру. Нежелательны путешествия и планирование, переписка, контакты, приобретения. Займитесь гимнастикой, уборкой в квартире.

Телец.

К сожалению, тенденции этого дня не располагают Тельцов к правильным выводам и решениям. При этом многим захочется «вершить судьбы». По гороскопу 29 мая 2020 звезды предостерегают: без особого приглашения не вмешивайтесь в жизнь и дела близких! В лучшем случае все закончится недоразумениями, в худшем же — именно вы окажетесь виноваты во всех неудачах того, кому столь неосторожно решили помочь.

Близнецы.

День достаточно позитивен во всех отношениях, поскольку судьба становится более благосклонной. Вы знаете, что вам нужно и каким путем идти, чтобы удержать свое счастье. Наедине с партнером, в семье или в компании друзей у вас есть все шансы прекрасно отдохнуть и с пользой провести вечер 29 мая 2020.

Рак.

Представителей этого знака Зодиака можно поздравить: вас ждет очень удачный и интересный день. В ближайшее время вам не раз представится шанс поменять жизнь к лучшему, причем чуть ли не во всех сферах. Мечтаете о карьере? Не упустите возможность во весь голос заявить о себе.

Лев.

События этого дня могут потребовать от Львов серьезности и собранности. Домашние хлопоты напомнят о себе, дела также не станут ждать. Вечер 29 мая 2020 удачен для встреч со спонсорами. Приготовьтесь к большим и важным делам. Не за горами время, когда вместо постоянной конкуренции вы получите поддержку от партнеров и сможете выйти со своими идеями на вышестоящих людей или перспективные организации.

Дева.

Вы сегодня будете заинтересованы в первую очередь в практическом вознаграждении за свои усилия. Вы надеетесь, что полученная прибыль поможет вам выпутаться из затруднительных ситуаций. Научитесь обращать все обстоятельства себе на пользу, иначе вы будете действовать себе же во вред из-за инертности или жадности.

Весы.

По гороскопу 29 мая 2020 — благоприятный день для Весов, занимающихся коммерцией, особенно, розничной торговлей и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. Неожиданное и нестандартное решение окажется самым верным.

Скорпион.

Могут напомнить о себе хронические болезни. Если же болезни до сих пор не слишком вас беспокоили и у вас нет склонности к мнительности, то вы способны устоять перед инфекцией даже в период эпидемии. Постарайтесь контролировать свою неуемную энергию и правильно распределять свое время, чтобы не переутомляться и не терять иммунитет.

Стрелец.

В это время многие Стрельцы сумеют накопить силы для того, чтобы освободиться от старых долгов и подготовить почву для будущих эффективных действий. Сосредоточив свое внимание на том, что важнее всего, вы добьетесь больших результатов, чем если будете браться одновременно за все подряд.

Козерог.

Сегодня Козероги могут блистать в светском обществе, пожинать плоды своих трудов, принимать поздравления и почести. Вам нужно одеваться в дорогие и броские наряды, чтобы быть заметными, хотя вы’ и скептично относитесь ко всей этой светской мишуре.

Водолей.

В конце мая 2020 слишком большая увлеченность интеллектуальным трудом может повлечь за собой переутомление. 29 мая 2020 следует дозировать нагрузки при учебе. Учитесь расслабляться. Не нервничайте по малейшему поводу.

Рыбы.

До конца месяца темы любви и денег будут взаимосвязаны. Любовь в этот период не потерпит убогих декораций и бедных чувств. Мужчины подкупят женщин своей щедростью и тем, что сумеют потворствовать дамским прихотям. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете сделать так, чтобы плодами ваших личных достижений могли пользоваться и другие люди.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru