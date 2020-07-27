Гороскоп на 29 июля

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Овен

Гороскоп обещает Овну день сплошной нервотрепки. Но многие переживания будут взяты из воздуха, боритесь с ними основательно. Не стоит доказывать свою правоту тем, кто изначально вам не верит. Ищите единомышленников, обратитесь за поддержкой к старым друзьям. Прекрасно пройдут обучающие мероприятия, семинары и курсы.

Телец

У Тельца 29 июля 2020 выйдут из строя не только компьютер и телефон, но и любимый сердцу холодильник. Техника, словно сговорилась, никак не хочет работать. Зато у вас энергии, хоть отбавляй. Получится выполнить массу заданий, даже коллегам поможете. Свое мнение в кругу семьи придержите. Особенно, если старшие «по дому» уже взялись за дело.

Близнецы

Замечательный день для Близнецов, у которых есть творческие задатки. Вы неблагодарно опустили их, когда брались за новые проекты. Теперь придется динамично их наверстывать. Путь к сердцу любимого человека действительно лежит через желудок. Вы поймете это сразу же, когда угостите его экзотическими блюдами. Хорошо, что приготовили их сами.

Рак

Рак будет с упоением делиться со всеми подряд о своем любовном романе. Отношения с избранником – всем на зависть, в чем тоже кроется опасность. Информацию все-таки стоит держать при себе. Иначе, она дойдет до тех, кому не нужно много знать. К юристам и адвокатам потопают бизнесмены. Финансовое положение у вас ниже уровня.

Лев

29 июля Льву предстоит держать оборону повсюду, вокруг столько провокаторов и сплетников. Но позиций не сдавайте, вы же от природы – боец и честолюбец. Удовольствие принесет любимое хобби, которым займетесь вместе с семейством. Полезно провести ряд очищающих процедур для кожи и кишечника. Не волнуйтесь из-за сорвавшейся командировки.

Дева

В этот день Деве нужно быть максимально бдительной. Особенно, если вопрос коснется подписания важных документов. Среди бумаг найдутся те, про которые вы забыли. От них зависит материальное положение и продажа недвижимости. Покупки для дома отмените, вы итак ни в чем не нуждаетесь. День придержите для отпуска и путешествия, все это не за горами.

Весы

Утро у Весов начнется активно и весело, как хорошо, что завели будильник на 6 часов. Удастся пробежаться по скверу, принять контрастный душ и выпить чашечку какао. На работе все, как обычно – угрюмые коллеги, море заданий и грозный начальник. Вечером получится навестить друга, поболтать о планах на будущее и даже развлечься.

Скорпион

Гороскоп советует Скорпиону обратить взор на состояние кошелька. Помните поговорку – что посеешь, то и пожнешь. Вот-вот, сейте только светлое и доброе в массы. От пляжного отдыха лучше отказаться, если неважно себя чувствуете. Возможна головная боль и неприятные ощущения в желудке. Осторожнее во время приема пищи и новомодных лекарств.

Стрелец

Воздух, солнце и вода окажутся лучшими друзьями Стрельца. Вы даже срочные дела отложите подальше, лишь бы отдохнуть на лоне природы. Не критично, но нужно сложить в копилку бытовые вопросы. Разбирайте их по полочкам, чтобы решить все вовремя. Драгоценные минуты наедине с избранником запомнятся на все лето. Вы не сможете «напиться» друг другом.

Козерог

Козерогу понадобится полноценный отдых, чтобы прийти в себя после изнурительной трудовой недели. Продумайте до мелочей, чтобы вас могло порадовать и вдохновить. От изобилия пищи и алкоголя откажитесь сразу же, даже если «добрые» товарищи будут наседать. Проведите вечер культурно, навестите родственников, займитесь йогой и изменитесь внешне.

Водолей

29 июля Водолею будет трудно смириться с тем, что месяц на исходе. Вы так ждали это лето, а оно убегает. Отправляйтесь на пляж или на дачу, чтобы вдохнуть свежий и теплый воздух. Только не занимайтесь изнурительным трудом, иначе надорвете спину. Долгожданную прибыль получат люди, занимающиеся строительством. Правда, на проценты не рассчитывайте.

Рыбы

Немного странным покажется Рыбам этот день. Возможно, что это вы такие загадочные и утомленные солнцем особы. Бизнес-ланч пойдет на пользу организму, не забывайте про режим питания. Не разбрасывайтесь деньгами, покупайте только то, что реально нужно. Удачно пройдут курсы вождения, спортивные соревнования и деловые поездки.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru