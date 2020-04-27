Гороскоп на 29 апреля 2020

-

Овен:

29 апреля Овну необходимо пересмотреть свой режим и график работы. Если будете все делать в быстром темпе, то это приведет к успеху. Но сомнения отбросьте в сторону, даже если возьметесь за крупные проекты. Не рекомендуется использовать для лечения «бабушкины» рецепты. Современная медицина даст эффект, обратитесь к специалисту.

Телец:

Одинокие Тельцу проснутся с чувством неудовлетворенности своей личной жизни. Многие друзья обзавелись семьей, а вы по-прежнему в поиске «второй половинки». Проволочки в финансовой сфере наложат отпечаток на бытовые вопросы. Только активные действия и составление бюджета принесет пользу. В качестве подзарядки используйте спорт.

Близнецы:

У Близнецов ожидается приступ хандры и занудства. Неудачный день, поэтому браться за что-то новое и масштабное не стоит. Окружите себя красивыми и стильными вещами, обновите гардероб. С деньгами нет проблем, не экономьте на себе. Семейные люди запланируют отпуск и путешествие, а вот капитальный ремонт нужно отложить до начала лета.

Рак:

Рак в этот день будет образцом стиля и поведения. На вас даже матерые модники будут равняться, так великолепно вы выглядите. Не исключены сплетни за спиной, меньше болтайте о своей жизни. Применяйте дыхательную гимнастику, сходите на фитнесс и в бассейн. Любые физические занятия дадут результат, можно легко скинуть лишний вес.

Лев:

Гороскоп обещает Льву утомительный, но важный в судьбе день. Новости, полученные утром, повлияют на ход работы и событий в любовной сфере. Не стоит томиться в ожидании, что деньги упадут с неба. Нет, такого чуда не произойдет, нужно усердно трудиться. Обратите внимание на творчество, в этом направлении будет масса перспектив.

Дева:

Деве нужно меньше переживать и нервничать, психическое состояние в ужасном виде. Не сваливайте все на других людей, возьмите себя в руки и прекратите ныть. Бизнесмены будут подсчитывать полученную прибыль, а вечером уже вложат крупную сумму в новые проекты. Не покупайте то, что будет бесцельно валяться на полке. Поездка будет удачной.

Весы:

У Весов ожидается хорошее и доброжелательное настроение. Оказывается для этого, нужно было лишь выспаться. Ну, и плотно позавтракать, выпить чашечку кофе. С таким энергетическим зарядом вы горы свернете, вперед – на работу. В любовном романе не выискивайте минусы, их нет. Избранник относится к вам искренне и с чувством.

Скорпион:

Сегодня Скорпиону следует привести физическую форму в порядок. Естественно, без спортивных упражнений и диеты не обойтись. Отправляйтесь в тренажерный зал, посоветуйтесь с инструктором, как быстро и эффективно обрести красивую фигуру. Пилатес, йога и пробежки возьмите на заметку. Ну, а вечером сходите в сауну или русскую баню.

Стрелец:

29 апреля у Стрельца сложится малоприятная ситуация на работе. Попытайтесь выявить того, кто является провокатором конфликта. Не нужно обо всем сообщать начальству, разберитесь в тесном кругу. Возможны перепады не только настроения, но и давления. От кофе и других тонизирующих напитков лучше отказаться. Вечером прогуляйтесь перед сном.

Козерог:

Отцы и дети – классическая схема, которую придется решать Козерогу. Многие споры и скандалы в семье происходят из-за воспитания ребенка. Если понадобится помощь психолога, то обратитесь к нему незамедлительно. Позаботьтесь о решении хозяйственных проблем, наведите уборку в доме и проведите мелкий ремонт. Будьте осторожнее за рулем автомобиля.

Водолей:

В этот день Водолей может выступать перед широкой аудиторией, значит, проснуться нужно рано. Подготовка не займет много времени, а вот внешний вид нужно привести в порядок. Только без экспериментов, чтобы не шокировать публику. Удачно сложатся дела у предпринимателей, педагогов и людей шоу-бизнеса. Здесь и прибыль, и выгодные предложения.

Рыбы:

Гороскоп рекомендует Рыбам бежать во всю прыть, если на горизонте появятся проблемы. Вы их вряд ли решите, изолируйтесь на время. Геройствовать в плане здоровья – удел легкомысленных людей. Если простудились или обострились хронические заболевания, то нужно срочное лечение. Возьмите отгул, отдохните, а основную работу сделаете дома.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru