Гороскоп на 28 июня

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Овен

28 июня Овен еще раз убедится, что любимая работа никак не может быть финансово стабильной. Парадокс какой-то, а что с этим делать? Искать что-то такое, что можно выполнять механически и получать за это большие деньги. Ну, а пока довольствоваться тем капиталом, который отложили на счет. Разрешается побаловать себя вкусностями.

Телец

Домочадцы будут без ума от предложений Тельца, которые он выдвинут в бытовой сфере. Вот та номер, а раньше все думали, что вы только генерировать идеи способны. Оказывается, что реализация вам тоже под силы, да еще в такой оригинальной форме! Финансовое положение именно такое, когда можно купить все, что душа пожелает. Итак, по магазинам!

Близнецы

Как часто Близнецы клялись себе в том, чтобы похудеть к лету? Да регулярно, но обещания почему-то повисли в воздухе. Теперь приходится влезать в старый купальный костюм с огромным трудом. Не оттягивайте момент судьбоносной встречи со спортзалом. Ну, и диету разработайте вместе со специалистом. Ждите крупной прибыли или компенсации.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку показать всем свои организаторские способности. Естественно, в них мало, кто сомневался. Коллеги и друзья по достоинству оценят то, что вы им преподнесете. Отложенные в «ящик Пандоры» проекты срочно реализовывайте. Есть вероятность, что за ними уже охотятся конкуренты. С дальней командировкой придется повременить.

Лев

Если Льву захочется потешить свое тщеславие, то для этого есть определенные места, Вот только в родном коллективе этого делать не стоит. Вряд ли, ваше неприкрытое честолюбие придется кому-то по вкусу. Летняя погода нашепчет вам отдых на природе или на пляже. Что бы вы, не выбрали, все принесет пользу организму. Да и настроение улучшится.

Дева

Талант коммуникатора у Девы, конечно же, есть, но сегодня она его надежно спрячет. И для чего такая конспирация? Ожидаются важные переговоры, встречи с партнерами и прочая профессиональная суета. Без чуткого подхода к людям и уступчивости, вопросы не решатся. Удача ждет одиноких людей, они могут встретить идеального спутника жизни.

Весы

28 июня Весы ждут неурядицы в семейной жизни, но их не избежать. Вы сами давно почувствовали, что отношения с супругом дали трещину. Постарайтесь уйти от скандала, если рядом находятся дети. Невероятные впечатления от путешествия получат те, кто отправился за границу. Не исключена романтическая встреча, которая украсит жизнь во все цвета радуги.

Скорпион

Весь день Скорпион будет пытаться ответить на риторический вопрос: «Кто виноват?». Ну, и как следствие – кому за все это расплачиваться? Остановитесь и глубоко вздохните, чтобы реально посмотреть на вещи. Ситуация в финансах и работе не такая уж сложная, как кажется. Сказывается ваша хроническая усталость, поэтому пишите заявление на отпуск.

Стрелец

Стрельцу всегда хочется быть центром Вселенной, но сегодня это желание будет самым-самым. Что ж, не сидите дома, тогда обрастете новыми связями и будете в круговороте событий. Мрачнее тучи будут бизнесмены, вопросы с получением денег не двигаются с места. Постарайтесь меньше анализировать, а больше доверять фактам.

Козерог

Гороскоп предсказывает Козерогу вознаграждение за реализацию творческих проектов. Вы и сами не думали, что так взлетите со своими рационализаторскими предложениями. Успешно завершится дело, связанное с оформлением визы или наследства. Состояние здоровья не отодвигайте на задний план, если есть заболевания суставов и сердца.

Водолей

Водолею так надоело томиться в ожидании чего-то нового, что он сам отправится на его поиски. Вы даже в книжный магазин зайдете, чтобы найди подходящий справочник. Судьбоносное знакомство ждет тех, кто уже отчаялся найти свою «вторую половинку». Конечно же, вы не сразу поймете, что это именно «ваш» человек. Но через полчаса разговора, все свершится.

Рыбы

Рыбам нужно быть внимательнее не к себе, а к близким людям. Окружите их заботой, если того требуют обстоятельства. Настроение у влюбленных будет находиться на нулевой отметке. Кризис в отношениях не обошел вас стороной. Отличный день для пляжного отдыха и прогулки на велосипеде. Только будьте осторожны на трассе.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru