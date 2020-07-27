Гороскоп на 28 июля

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Овен

Гороскоп советует Овну 28 июля 2020 меньше нервничать, ведь эти пресловутые клетки не восстанавливаются. Откажитесь от всего, что мешает комфорту и душевному порыву. Сегодня день неожиданных открытий и ярких событий, не упустите их по своей вине. Пристально взглянуть на себя в зеркало не мешает. Пора менять стиль в одежде и посетить косметолога.

Телец

Тельцу в этот день не идти, а бежать нужно из города. Куда именно? Естественно, поближе к природе, в лес или к речке. Такая погода распрекрасная, что неблагодарно сидеть дома или в душном офисе. Да и работы срочной нет, что уже повод отдохнуть по всем правилам. Невероятная информация круто изменит планы. Встречу придется перенести.

Близнецы

Важный вопрос, касающийся здоровья, встанет перед Близнецами ребром. Вот-вот, именно о суставах, позвоночнике и коленях нужно позаботиться. Особенно, если вы уже лечились когда-то у специалиста.

От увеселительных мероприятий откажитесь, они от вас не убегут. Вечер нужно провести культурно и уютно, без лишних стрессов и нагрузок.

Рак

У Рака будет такой замученный вид, что коллеги придут в ужас. Начальство лично принесет вам ручку и лист бумаги, чтобы написали заявление на отпуск. В работе меры вы не знаете, а всех денег не заработаете. Если мечты о море еще присутствуют, то реализовывайте их скорее. Дачникам придется взять тяпку в руки и трудиться на огороде.

Лев

28 июля Лев может непроизвольно влезть в чужую беседу. Дело закончится спором, да таким жарким, что летняя погода отдыхает. Старайтесь отстраниться от ненужных дел, чтобы сохранить позитивную энергию. Слово «надо» лучше применять в бытовой сфере. Родственники будут счастливы, когда увидят вас за ремонтом холодильника.

Дева

Неизвестность пугает Деву, ведь от природы она реалистичная особа. Но в этот день все произойдет с точностью наоборот. Вам захочется погрязнуть во всем таинственном и необычном. Удачно сложатся обстоятельства в любовной сфере. Вы наконец-то очаруете человека, на которого давно смотрите с симпатией. Может быть, пригласить его на свидание?

Весы

Весам нужно срочно исправлять ситуацию с документами и финансами. Такая путаница произошла в этих вопросах, что хоть криком кричи. Но остановитесь на мгновенье и все взвесьте. Если тратите чересчур много денег, то и ждать стабильности не стоит. Откажитесь от дорогих приобретений, поживите альтруистами. И выберитесь на пляж, к речке.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпиону финансово удачный день. Прибыль будет поступать с бешеной скоростью, вам придется покупать еще один кошелек. Все деньги не умещаются, часто потратьте на подарки себе и близким людям. Коммуникабельность в общении с коллегами должна быть в приоритете. Не позволяйте кому-то вами манипулировать, будьте увереннее.

Стрелец

Сегодня Стрельцу понадобится не только надежное плечо друга, но и его мудрый совет. Вы окончательно запутались в подсчетах, в любви и в собственных желаниях. Без подсказки не обойтись, поэтому слушайте внимательно товарища. Тем, кто с головой ушел в личный бизнес, нужно подумать о новом контракте. Ищите партнеров за рубежом, только не в интернете.

Козерог

Замечательный день для Козерога, который наконец-то сподобился сходить в салон красоты. Нет, вы молоды и шикарны, но слегка измениться не мешает. Тем более, что мешки под глазами и прыщ на лбу – не лучшее украшение. Фантастическим образом разрешатся бытовые проблемы. Вы найдете способы уладить все с наименьшими затратами.

Водолей

28 июля – солнечный в любви день для Водолея. Человек, с которым вы когда-то завязали дружеские отношения, признается в чувствах. Вот так новость, но приятная. Вы и сами не равнодушны к нему, что уже кричит о взаимности. Не мешает полежать на берегу, позагорать и абстрагироваться от работы. До отпуска далеко, но отдых никто не отменял.

Рыбы

Сегодня многие попытаются ввести Рыб в заблуждение. Но вряд ли это получится, если вы включите интуицию. Поразмышляйте, есть ли у вас недруги и завистники? Если – да, то срочно их ликвидируйте. Иначе новые проекты, на которые вы сделали ставку, заграбастают коварные личности. Найдите парочку упражнений для спины, не сутультесь и больше двигайтесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru