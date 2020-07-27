Понедельник, 27 июля, 2020
23.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Гороскоп на 28 июля

Юлия Кирьянова
-

Овен

Гороскоп советует Овну 28 июля 2020 меньше нервничать, ведь эти пресловутые клетки не восстанавливаются. Откажитесь от всего, что мешает комфорту и душевному порыву. Сегодня день неожиданных открытий и ярких событий, не упустите их по своей вине. Пристально взглянуть на себя в зеркало не мешает. Пора менять стиль в одежде и посетить косметолога.

Телец

Тельцу в этот день не идти, а бежать нужно из города. Куда именно? Естественно, поближе к природе, в лес или к речке. Такая погода распрекрасная, что неблагодарно сидеть дома или в душном офисе. Да и работы срочной нет, что уже повод отдохнуть по всем правилам. Невероятная информация круто изменит планы. Встречу придется перенести.

Близнецы

Важный вопрос, касающийся здоровья, встанет перед Близнецами ребром. Вот-вот, именно о суставах, позвоночнике и коленях нужно позаботиться. Особенно, если вы уже лечились когда-то у специалиста.

От увеселительных мероприятий откажитесь, они от вас не убегут. Вечер нужно провести культурно и уютно, без лишних стрессов и нагрузок.

Рак

У Рака будет такой замученный вид, что коллеги придут в ужас. Начальство лично принесет вам ручку и лист бумаги, чтобы написали заявление на отпуск. В работе меры вы не знаете, а всех денег не заработаете. Если мечты о море еще присутствуют, то реализовывайте их скорее. Дачникам придется взять тяпку в руки и трудиться на огороде.

Лев

28 июля Лев может непроизвольно влезть в чужую беседу. Дело закончится спором, да таким жарким, что летняя погода отдыхает. Старайтесь отстраниться от ненужных дел, чтобы сохранить позитивную энергию. Слово «надо» лучше применять в бытовой сфере. Родственники будут счастливы, когда увидят вас за ремонтом холодильника.

Дева

Неизвестность пугает Деву, ведь от природы она реалистичная особа. Но в этот день все произойдет с точностью наоборот. Вам захочется погрязнуть во всем таинственном и необычном. Удачно сложатся обстоятельства в любовной сфере. Вы наконец-то очаруете человека, на которого давно смотрите с симпатией. Может быть, пригласить его на свидание?

Весы

Весам нужно срочно исправлять ситуацию с документами и финансами. Такая путаница произошла в этих вопросах, что хоть криком кричи. Но остановитесь на мгновенье и все взвесьте. Если тратите чересчур много денег, то и ждать стабильности не стоит. Откажитесь от дорогих приобретений, поживите альтруистами. И выберитесь на пляж, к речке.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпиону финансово удачный день. Прибыль будет поступать с бешеной скоростью, вам придется покупать еще один кошелек. Все деньги не умещаются, часто потратьте на подарки себе и близким людям. Коммуникабельность в общении с коллегами должна быть в приоритете. Не позволяйте кому-то вами манипулировать, будьте увереннее.

Стрелец

Сегодня Стрельцу понадобится не только надежное плечо друга, но и его мудрый совет. Вы окончательно запутались в подсчетах, в любви и в собственных желаниях. Без подсказки не обойтись, поэтому слушайте внимательно товарища. Тем, кто с головой ушел в личный бизнес, нужно подумать о новом контракте. Ищите партнеров за рубежом, только не в интернете.

Козерог

Замечательный день для Козерога, который наконец-то сподобился сходить в салон красоты. Нет, вы молоды и шикарны, но слегка измениться не мешает. Тем более, что мешки под глазами и прыщ на лбу – не лучшее украшение. Фантастическим образом разрешатся бытовые проблемы. Вы найдете способы уладить все с наименьшими затратами.

Водолей

28 июля – солнечный в любви день для Водолея. Человек, с которым вы когда-то завязали дружеские отношения, признается в чувствах. Вот так новость, но приятная. Вы и сами не равнодушны к нему, что уже кричит о взаимности. Не мешает полежать на берегу, позагорать и абстрагироваться от работы. До отпуска далеко, но отдых никто не отменял.

Рыбы

Сегодня многие попытаются ввести Рыб в заблуждение. Но вряд ли это получится, если вы включите интуицию. Поразмышляйте, есть ли у вас недруги и завистники? Если – да, то срочно их ликвидируйте. Иначе новые проекты, на которые вы сделали ставку, заграбастают коварные личности. Найдите парочку упражнений для спины, не сутультесь и больше двигайтесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани восстановили основание памятника Георгию Победоносцу

Новости Рязани
В Рязани на бульваре Победы восстановили постамент памятника Георгию Победоносцу. Гранитный постамент разрушили подростки, которые заезжают на него на скейт-бордах и велосипедах.
Узнать больше

Проснувшийся от шума перфоратора рязанец угрожал убить соседа кирпичом

Новости Рязани
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» немедленно выехали на сообщение об угрозе убийством на улице поселка Шилово и утихомирили нетрезвого буяна. Об...
Узнать больше

Администрация Рязани прокомментировала неудобства из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте

Новости Рязани
Администрация Рязани на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ответила на возмущение горожан по поводу ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В...
Узнать больше

Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Рязанской области

Новости Рязани
ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на понедельник. 27 июля в Рязанской области ожидается переменная облачность....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+