Гороскоп на 27 июня

-

Сегодня 27 июня 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Деве. Расположение планет в течение этого дня указывает на вероятность частых смен настроения. Для массовых мероприятий сегодняшний день неблагоприятен: они могут принести вам негативное настроение, создать внутреннюю дисгармонию. Сутки стоит посвятить общению с приятными для вас людьми. Больше внимания уделите любимому человеку, добавьте романтики в личные отношения. Можно совершать не слишком дорогие, но приятные для вас покупки. В первой половине дня не теряйте оптимизм, помните о том, что это время благоприятно для обучения и получения новых знаний.

Овен:

Обычно Вы готовы поддержать любое начинание, даже не задумываясь о том, как все будет происходить. Но не сегодня. В этот день вряд ли Вы возьметесь хоть за что-либо, если не будете четко видеть каждую ступень реализации проекта. Это, конечно, здорово: зачем Вам принимать чьи-то сомнительные предложения? Однако это не должно касаться Ваших личных идей. С таким подходом Вы можете отмести действительно стоящие мысли, если сходу не поймете, как их можно воплотить в жизнь.

Телец:

Вы должны понимать, что Ваши возможности ограничены, если не хотите совсем выбиться из сил. Вы создали такой плотный график, что теперь Ваша жизнь напоминает стремительную гонку. Конечно, очень заманчиво браться за все предложения, ведь каждое из них открывает перед Вами новые возможности, но Вам стоит сосредоточиться на чем-то одном и довести это дело до ума. Ставьте перед собой реалистичные цели и никогда не останавливайтесь на полпути.

Близнецы:

Постарайтесь избегать конфликтов в начале дня. Это нелегко, поскольку окружающие порой несправедливы к вам, не замечают ваших заслуг, а неудачам придают слишком большое значение. Однако если вы будете держать себя в руках и не поддадитесь на провокации, ситуация вскоре изменится к лучшему.

Рак:

Эмоции накапливаются в Вас тяжелым грузом, и это будет длиться до тех пор, пока Вы не найдете им выход. К счастью, активный и общительный Меркурий, оказавшийся неподалеку, поможет Вам в этом деле. Хотя обычно Вы не любите рассказывать о своих внутренних переживаниях, сегодня Вы почувствуете острую потребность в том, чтобы кто-то Вас выслушал. Постарайтесь выбрать в собеседники человека, которому по-настоящему доверяете.

Лев:

В начале дня не исключены трудности. Но вы сделаете все возможное, чтобы справиться с ними, и наверняка преуспеете. Появляется много новых идей. Часто они касаются работы и коммерческой деятельности, обещают скорую прибыль или карьерный рост. Однако прежде чем приступать к осуществлению задуманного, нужно все проверить и взвесить. Во второй половине дня очень важно держать эмоции под контролем. Если вы утратите хладнокровие, то можете допустить ошибки, исправить которые быстро не удастся. Откажитесь от незапланированных покупок.

Дева:

Наверняка Вы уже предвкушаете что-то особенное, однако пока даже понятия не имеете, что Вас ожидает. Ваше любопытство будет подогреваться в течение дня, однако Вы не станете предпринимать никаких рискованных действий, чтобы поскорее приблизить этот момент. На самом деле Вам даже нравится эта неопределенность, несмотря на то, что она держит Вас в подвешенном состоянии.

Весы:

Близкие люди сегодня начнут видеть Вас в совершенно новом свете. Причиной тому могут быть перемены в Вашей жизни, или же то, как Вы повлияли на жизнь этих людей. В любом случае, сегодня вряд ли будут возникать какие-либо конфликты. Все окружающие на Вашей стороне и полностью согласны с Вашим мнением. Такое чудесное взаимопонимание может привести лишь к успеху! Вы сумеете довести до конца любое дело, если правильно организуете людей.

Скорпион:

Очень скоро Ваш ежедневник будет переполнен событиями — окружающие люди будут нуждаться в Вашем обществе, поэтому Вас будут приглашать на множество событий. Принимайте любые приглашения, какие только захотите, однако не забывайте о том, что старые друзья тоже заслуживают Вашего внимания. Не игнорируйте их из-за новых знакомых, общение с которым выглядит столь интересным и многообещающим. Выделите немного времени для людей, которые всегда Вас поддерживали.

Стрелец:

В последний раз, когда вся семья собиралась вместе, Вы неплохо провели время, однако общение трудно было назвать эффективным. Так что в этот раз лучше сменить тактику. Вместо того чтобы стараться проявлять энтузиазм и чрезмерную осторожность, чтобы не ранить чьи-то чувства, будьте сами собой и говорите то, что думаете. Родные люди Вас любят и вполне способны принять правду без прикрас. Более того, они по достоинству оценят Ваш смелый поступок.

Козерог:

Сегодня отличный день для того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. В последнее время Вы вели себя довольно пассивно — пришло время это изменить! В противном случае окружающие могут счесть Вас легкомысленным человеком, а это вредно для репутации. Есть разница между тем, чтобы не мешать, и тем, чтобы бездельничать. Пока Ваше поведение не принесло негативных последствий, однако в будущем будьте более внимательны.

Водолей:

Постарайтесь вести себя сдержаннее, особенно в том, что касается финансовых трат. Необходимо проследить за тем, чтобы не растерять то, что Вам принадлежит, поэтому постарайтесь не одалживать ничего своего друзьям или коллегам. Как бы Вы ни хотели их выручить, сейчас лучше предоставить им возможность решить свои проблемы самостоятельно. К Вашему решению отнесутся с пониманием, особенно если Вы признаетесь, что стараетесь экономить свои ресурсы. Поставьте перед собой цель, связанную с накоплением денег, и приложите максимум усилий, чтобы ее достичь.

Рыбы:

Если сегодня в Вашей жизни произойдет нечто драматическое, смиритесь. Сейчас как никогда будет полезным умение подстраиваться под обстоятельства и лавировать. А ликвидируют беспорядок пусть те, кто его устроил. Если Вы сейчас находитесь в процессе каких-либо переговоров, кто-то предложит компромисс, на который стоит согласиться. Вряд ли в ближайшее время Вы получите лучшее предложение. Покончите с этим делом и двигайтесь дальше.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru