РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Овну предстоит сто раз перепроверить то, что он сделал. Внимательное отношение к делу поможет ограничить риск ошибок. Некоторые семейные дела встанут с ног на голову. Хорошо, что это произошло сейчас, когда вы готовы пойти на минимальный риск. Причем ради близких людей.

Телец

27 августа Телец может упустить всё, что подбросила ему щедрая судьба. Не обвиняйте кого-то в своих проблемах, от этого они вырастут ещё больше. О смене работы и новом трудоустройстве лучше не помышляйте. Это чревато негативными последствиями. В амурных делах окажитесь мудрее, чем думаете. Полезно организовать совместную поездку.

Близнецы

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Близнецам можно смело подумать об открытии своего дела. Это может быть коммерческая стезя или творческая сфера. Хватит держать себя в узде, пора выявить имеющиеся таланты. В отношениях с избранником не хватает уверенности? Черпайте вдохновение из источников, которыми пользовались раньше. С юга веет романтикой… Организуйте путешествие.

Рак

В команде Рака-бизнесмена ожидается пополнение. Вы обретете не только надежных партнеров, но и верных друзей. Сложная ситуация с финансами решится вечером. Но вам потребуется созвониться с кем-то влиятельным, только не унижайтесь до мольбы о займах. Обстоятельно поговорите, ведите себя достойно. Новые горизонты откроются в любви.

Лев

В команде Рака-бизнесмена ожидается пополнение. Вы обретете не только надежных партнеров, но и верных друзей. Сложная ситуация с финансами решится вечером. Но вам потребуется созвониться с кем-то влиятельным, только не унижайтесь до мольбы о займах. Обстоятельно поговорите, ведите себя достойно. Новые горизонты откроются в любви.

Дева

От шумных компаний и дальних передвижений деве лучше отказаться. Сегодня предпочтительнее отдыха на природе посиделки в кругу родственников и друзей. Ничего лишнего не говорите и не применяйте на практике. Мнение начальства – весомо, но больше ориентируйтесь на свой опыт и знания. Интимная близость станет ярким доказательством искренних чувств.

Весы

Негативный день выдастся для Весов, которые решили расставить все точки в отношениях с партнером. Любовь любовью, а бытовуха станет преградой для взаимопонимания. Держитесь подальше от ссор и разбирательств. Небольшое недоразумение произойдет на дороге, осторожнее во время поездки. Здоровье полностью зависит от вашей внимательности.

Скорпион

27 августа Скорпиону нужно снизить обороты, иначе взвинченность станет преградой для достижений целей. Контролируйте настроение, оно выходит за все рамки. Мечтали о карьерных вершинах? Получите только задатки того, что ведет к профессиональному росту. Исключите продукты, от которых сбивается работа ЖКТ. Соблюдайте режим и диету.

Стрелец

Чувство тревоги будет преследовать Стрельца весь день. Вам будет трудно справиться с состоянием, которое последние дни нарастало со скоростью света. На работе обстановка складывается не лучшим образом, грядут перемены. Возможны сокращения и урезание зарплаты. Пользуйтесь моментом и ищите что-то новое. Интернет и связи вам в помощь.

Козерог

Чувство тревоги будет преследовать Стрельца весь день. Вам будет трудно справиться с состоянием, которое последние дни нарастало со скоростью света. На работе обстановка складывается не лучшим образом, грядут перемены. Возможны сокращения и урезание зарплаты. Пользуйтесь моментом и ищите что-то новое. Интернет и связи, вам в помощь.

Водолей

Гороскоп 27 августа советует Водолею заняться своим здоровьем. Причём конкретно и без задержек. Пора пройти обследование, УЗИ и сдать нужные анализы. Если понадобится, то возьмите отгул. Творческие личности будут похожи на справочник, к которому обращаются все подряд. Не стесняйтесь, воплощайте фантазии в жизнь. Успех будет грандиозный.

Рыбы

Рыбы захотят перемен, причем, во всех сферах жизни. Но есть одно «но», которое помешает реализации планов. Вы лишь мечтаете, а ничего не применяете. Отличный день для отдыха на природе. Посидите у реки, послушайте плеск воды и пение птиц. Лето заканчивается, насладитесь последними деньками. Позитивная энергия укрепит здоровье.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.