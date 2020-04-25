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Детальный гороскоп на 27 апреля для каждого знака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Вероятно, сегодня Овны окажутся в замешательстве. Все перепутается и будет невозможно что-то планировать. Возможны резкая смена деятельности, новые связи и новые партнеры. Желательно определенную часть доходов отложить на грядущие времена, возможно наступление «черных дней».

Телец.

Вероятен успех во многих сферах деятельности Тельцов. Особенно легко будет сейчас проявить себя, завоевать успех и добиться популярности в преподавательской, научно-исследовательской и религиозной деятельности. По гороскопу 27 апреля 2020 следует использовать благоприятные факторы, для того, чтобы набрать обороты, создать максимальный задел на будущее, а главное — постараться направить жизнь в желаемое русло.

Близнецы.

Вы все еще на волне успеха: вам может удаваться все, а поддержат вас в деле даже те, на кого вы не рассчитывали. Настает время брать на себя ответственность, подписывать контракты, обсуждать финансовые вопросы, вкладывать деньги или же требовать то, что вам причитается.

Рак.

Здоровье Раков сейчас не должно сильно волновать. Побеспокоит скорее эмоциональное состояние. Начните медитировать под тихую музыку и быстро успокоите нервы. Тем же, кто уже давно откладывал визит к стоматологу, стоит заняться лечением зубов. Вы решите все проблемы без лишних хлопот.

Лев.

Обстановка понедельника располагает к бодрому началу трудовой недели. Удачно пройдут местные командировки, переговоры. Выгодны посредничество, коммерция. Все сложится успешно, если вы сумеете быть в курсе всех событий, касающихся вас и ваших дел. Попробуйте разрешить проблемы с учебой.

Дева.

Могут не клеиться взаимоотношения с партнерами. Неумение ладить с людьми может сказаться на делах. 27 апреля 2020 руководители Девы должны избегать непопулярных действий. Подчиненным-Девам нужно относиться с уважением к распоряжениям начальства.

Весы.

Начало недели чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредоточиваться на этом состоянии, а посвятить время решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой — удовлетворения вы не получите.

Скорпион.

Влияние планет может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и стариков. У них могут отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люда могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества и беспричинные страхи из-за воспоминаний.

Стрелец.

Этот день несет переменчивость настроения и трансформацию окружения. Лишь закаленные в испытаниях люди смогут добиться хороших результатов. Не бойтесь испытаний. Как говорят мудрецы: «Драгоценный камень нельзя отполировать, не потерев его, а человек не может совершенствоваться, не пройдя через испытания».

Козерог.

Хотя Козерог часто в глазах других выглядит уверенным в себе, теперь он будет испытывать чувство страха перед неведомым. Но у страха глаза велики. Впереди беспокойное, но очень интересное время, так что — смелее!

Водолей.

Звезды помогут вам найти покровителей. 27 апреля 2020 Вас ждут успех и расширение горизонтов. Учтите, что ваш карьерный рост будет зависеть от популярности, крепких партнерских связей и подписания выгодных деловых контрактов.

Рыбы.

Не исключено, что утро понедельника Рыбы встретят в довольно мрачном расположении духа. По гороскопу 27 апреля 2020 желательно сразу после подъема заняться чем-нибудь приятным: сделать физическую разминку под любимую музыку, принять душ и съесть что-нибудь очень вкусное на завтрак. 27 апреля 2020 не забудьте о пользе горького шоколада.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru