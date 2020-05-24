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Детальный гороскоп на 26 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

День символизирует измену, отказ от прежних идеалов, смену партнеров. Если эта неприятность вас минует, смело заключайте деловые соглашения, подписывайте договоры — это сулит выгоду.

Телец.

Этот день располагает к учебе, духовному и интеллектуальному развитию. Звезды настоятельно рекомендуют Тельцам повышать свой образовательный уровень, так что для поступления в вузы, на курсы, для самообразования лучшего времени не найти.

Близнецы.

Некоторых Близнецов предчувствие успеха и счастья может привести к эйфории, а значит — к ошибкам. В любовных отношениях они готовы «играть не по правилам», забыв об этических нормах, когда во что бы то ни стало надо добиться желаемого. Вас все время будут провоцировать на выяснение отношений. Чтобы их не испортить окончательно, погрузитесь с головой в работу.

Рак.

Сегодня Раков может охватить сомнение относительно занимаемой должности и оплаты труда. 26 мая 2020 многие будут не довольны своим начальством. Не волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не щедр на похвалы. Но, если вы того заслужили, он повысит вам заработную плату без вашей просьбы, позаботится и о вашей семье.

Лев.

День благоприятствует любому начинанию. Практически без видимых усилий с вашей стороны вы можете стать востребованными и известными. Прекрасный день для того, чтобы раз и навсегда избавиться от иллюзий и заблуждений. Не упустите благоприятный момент для оздоровления организма. Успешным должно быть избавление от пагубных привычек пристрастия к алкоголю или курению. Неплохое время и для начала диеты.

Дева.

День повышенной активности. Вероятно, вам сегодня придется научиться управлять событиями, улавливая глубинные импульсы тенденций дня, которые обусловливают активное поведение других людей и быстрый результат работы. Не стоит конфликтовать со всеми по причине неспособности к быстрым и последовательным действиям

Весы.

Пробуждение интуитивных творческих способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст Весам хороший шанс для успешного завершения начатых дел. Используйте свою способность к тонкому душевному восприятию для решения поставленных творческих задач и завоевания сердца своего избранника.

Скорпион.

Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. 26 мая 2020 Скорпионы могут быть раздражительными, жесткими и даже грубыми. В вашем неистовстве может не хватать терпения, чтобы завоевать достойный вас предмет.

Стрелец.

Во второй половине дня возможны проблемы в сексуальном общении. Вероятна некоторая холодность в отношениях, но все конфликты легко решаемы. По гороскопу 26 мая 2020 будьте внимательнее друг к другу, любите и щадите друг друга.

Козерог.

Положение планет способствует получению и распространению информации. Повысится потребность в широком общении, контактах с общественностью, средствами связи и коммуникации. 26 мая 2020 не следует сидеть на месте, тогда у вас появится масса знакомств и нужной информации.

Водолей.

Водолеев ждет довольно активный день, насыщенный событиями и впечатлениями. Они могут обладать энергией, смелостью, решительностью и сумеют активно влиять на других. Вам следует использовать все свое обаяние, чтобы завязать необходимые связи и поработать над вопросами информационного обеспечения. Необходимо все увидеть, все услышать и собственноручно оценить.

Рыбы.

Сегодня может активизироваться взаимодействие с друзьями, единомышленниками, различными общественными организациями или клубами по интересам. Возросшие общительность и коммуникабельность 26 мая 2020, могут сделать Рыб незаменимым участником дружеских посиделок, во время которых состоятся знакомства с интересными личностями. По гороскопу 26 мая 2020 — отличное время чтобы назначить мероприятия, так как вы можете продемонстрировать во всей красе свои достоинства и таланты.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru