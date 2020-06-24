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Гороскоп на 26 июня

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп рекомендует Овну сделать все возможное, чтобы доказать свой профессионализм. Кто-то из коллег усомнился в вашей компетентности, отсюда споры и критика. Не вздумайте лезть на рожон, если начальство решит поставить вас на место. Ситуация в финансах крайне непростая, поэтому никому не давайте в долг. Даже под проценты.

Телец

Для Тельца этот день будет не простой, а «золотой». Почти, как в сказке про Курочку Рябу, но концовка иная. Но если избежать конфликтных ситуаций, то многие проблемы уйдут в прошлое. Не переохлаждайтесь, берегите горло и откажитесь от холодных напитков. Праздничное настроение ожидается у тех, кто собрался на торжество. Подарок выбирайте сами.

Близнецы

Близнецы зароются в бумагах, как крот под землей. Вас даже не заметят на работе коллеги, настолько будете заняты и углубитесь в документы. Зато результат этой волокиты не заставит себя долго ждать. Уже вечером вам переведут деньги на счет за проделанный отчет. По поводу избранника все подозрения окажутся пустыми. Только нервы зря друг другу мотали.

Рак

Если утром Рак почувствует недомогание, то лучше взять отгул и полечиться. Не стоит рисковать здоровьем, да и коллег заражать. Обязательно обратитесь к врачу, не занимайтесь самодеятельностью. Особенно, если это вирусная инфекция или грипп. От похода в гости откажитесь, даже если большие надежды возлагали на этот светский прием.

Лев

26 июня Лев будет с угрожающей скоростью выполнять все, что ему поручили. Увы, на качестве заданий это не отразится, а вот объемами точно возьмете. Личные тайны доверяйте только тем, с кем давно дружите. Многих будет только забавлять ваша откровенность, что неприятно. В семейных отношениях появятся необоснованные вспышки ревности.

Дева

Сегодня Дева будет на распутье – где и как провести отдых? Летом вариантов масса, поэтому любой подойдет для восстановления сил и расслабления. Можно отправиться на рыбалку, прогуляться по лесу или поваляться на пляже. Ну, а если имеется дачный домик, то спрячьтесь от глаз людских именно там. Прогнозы в плане финансов не самые радужные.

Весы

В этот день Весы будут напоминать важную птицу, которая гордо вышагивает и никого не замечает. Постарайтесь все-таки обратить свой взор на близких людей. Им нужна ваша моральная поддержка, а не задранный кверху нос. Активные виды спорта пойдут на пользу, но заниматься ими лучше в помещении. Следите за тем, чтобы обувь была комфортной.

Скорпион

Если Скорпион с утра втянется в работу, то до вечера уже все сделает. Многое будет зависеть от энтузиазма и активности, поэтому темпа не снижайте. Тем, кто мечтал отправиться в путешествие, нужно приступить в реализации желаний. Сегодня есть масса шансов достичь целей, не упустите их. Сконцентрируйте внимание на бытовой сфере.

Стрелец

Гороскоп советует Стрельцу максимально мобилизоваться, чтобы вырваться вперед с победным флагом. Вы итак многим уступили первенство, что несправедливо. Ошибки в любви исправить будет нелегко, но невозможного ничего нет. Если возьмете в кулак волю и станете чувственнее, то ситуация изменится. Вечер пройдет уютно и спокойно.

Козерог

Чрезмерная нервозность помешает Козерогу добиваться желаемого. Вы начнете суетиться без повода, давать указания не в тему, да и кричать на всех подряд. Водные процедуры пойдут на пользу тем, кто недавно принимал лечение. Теперь во главе угла – закаливание организма. Массу ярких впечатлений получат путешественники, если не свернут с курса.

Водолей

Водолею в этот день не мешает умерить аппетит, а также пробежать утром пару километров. Спортивные занятия не напрасно придумали, поэтому не будьте таким инертным. Прекрасное настроение появится сразу же после звонка давнего друга. Рассказ вроде бы ни о чем, но его голос и позитив вдохновил до предела. Вечером больше общайтесь с детьми.

Рыбы

26 июня Рыбы будут из всего извлекать личную выгоду и плюсы в собственный карман. Многие даже прозовут вас меркантильной особой. Не переживайте, за плечами богатый опыт, как общения с разными людьми, так и в рабочей сфере. Утомительная беседа с представителем социальной службы ни к чему результативному не приведет. Чушь на постном масле.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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