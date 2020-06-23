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Детальный гороскоп на 25 июня для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен

День может осложниться неожиданными обстоятельствами, разрушить все планы и вынудить представителей этого знака действовать экспромтом. 25 июня 2020 не принимайте скоропалительных решений, даже если вам поставят ультиматум. Каждый неверный шаг впоследствии может обернуться для вас большими неприятностями. По гороскопу 25 июня 2020 не рекомендуется отправляться в путешествия.

Телец

Новые повороты в профессиональной сфере сегодня наиболее вероятны. Вам откроется множество возможностей проявить себя. Не бойтесь браться за малознакомую сферу деятельности — это хорошая платформа для роста и развития вашей личности.

Близнецы

Ваше прекрасное воображение и развитая фантазия помогут найти свое отражение в творчестве. Сегодня представитель Близнецов — творческая и инициативная личность. По гороскопу 25 июня 2020 будьте бдительны, заключая договора с необязательными людьми, — вы можете потерять большую сумму. Вам вряд ли удастся защитить свои права.

Рак

В личном плане этот день сулит проблемы. Вероятны необоснованные разрывы, казалось бы, крепких отношений. Раки испытают настоящий удар от разочарований и могут скрыться от враждебного мира (например, к матери) или искать спасения в одиночестве. В своем уединении они спрячут чувства в панцирь из страха увидеть их вульгаризированными. Но все же мечты о недоступной любви не покинут Рака. Семейным Ракам нужно всеми силами поддерживать добрые отношения со «своей половинкой», уходить от любых конфликтов. В новые отношения вступайте очень осторожно, дабы не стать жертвой несчастной любви. Лекарством от нее может стать уединение, молитва, медитация.

Лев

Вам предстоит множество поездок и телефонных переговоров, контактов и знакомств. Слишком большая самоуверенность сделает вас невнимательными за рулем или в общественном транспорте. Постарайтесь не распыляться на необязательные встречи и разговоры, иначе пострадает ваше самочувствие. Избегайте выяснения отношений и ссор с родственниками и соседями.

Дева

Возможно, пожилые представители знака Девы будут нуждаться в самореализации. 25 июня 2020 их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки!

Весы

Диссонанс планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Повышается вероятность конфликтов, разногласий со второй половиной, домочадцами, друзьями, сослуживцами. Плохая пора для рандеву, а также для начала любой поездки, учебы.

Скорпион

Звезды помогут вам позаботиться об успешном финансовом обеспечении нового проекта. Остаток июня 2020 пройдет в поездках, которые могут оправдать ваши надежды. Поработайте с кадрами, наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней активности 25 июня 2020 — ваша деятельность должна быть закрытой.

Стрелец

Энергетический, творческий и сексуальный потенциал Стрельцов возрастет, и они сумеют найти время не только для романтических отношений, но и для реализации старых и новых кармических связей. Уединенная жизнь не для вас. У вас есть что предложить противоположному полу. Вам просто необходим кто-нибудь, кого бы вы любили, а главное — были бы любимы.

Козерог

Практически весь день новаторские введения Козерогов будут оспариваться в высших кругах управления. Неоднократно придется пересмотреть свое отношение к работе и руководителю. Избегайте скандалов, не принимайте кардинальных решений.

Водолей

Вероятна задержка в делах из-за проблем с информацией. Кто-то постарается запутать вас с целью изменить ваши планы. Спекуляция не для вас, не ввязывайтесь в подозрительные дела, можно прогореть. 25 июня 2020 не меняйте цели, планы, карьеру, совершенствуйтесь в профессии.

Рыбы

Сегодня вероятен всплеск бытового травматизма. Этому будет способствовать рассеянность и несобранность многих Рыб. Покупку электрических бытовых приборов лучше отложить, да и вообще следует соблюдать осторожность при использовании уже имеющихся у вас устройств.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru