Гороскоп на 25 июля

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Овен

Гороскоп предсказывает Овну неприятное окружение, но в нем придется находиться весь день. Обидно, что многие не чувствуют ваше настроение. Ведь все так очевидно, общаться не хочется и точка. Глобальное потепление в отношениях с избранником развеет миф о неверности с его стороны. Но с ревностью нужно что-то делать, душить ее на корню.

Телец

Тельцу 25 июля 2020 придется проявить снисходительность по отношению к одному из родственников. Сделайте скидку на его преклонный возраст, тогда ситуация изменится. Тем более, что возникший спор, яйца выеденного не стоит. Новый коллега покажется вам ходячей энциклопедией. Даже вы, человек с богатым опытом, столько не знаете. Он поможет вам в работе.

Близнецы

В горизонтальном положении захочется провести этот день уставшим от работы Близнецам. Так и сделайте, лягте на диван и смотрите телевизор. Если что-то интересное на горизонте появится, то можно встать и отправиться на подвиги. Вот только от соблазнов в любви себя изолируйте. Здесь вероятность ошибок и разочарований слишком велика.

Рак

25 июля – удивительный день в календаре Рака. Вроде бы ничего выдающегося не произойдет, а настроение будет великолепным. Вы сможете дотянуться до звезд, которые сами нарисовали и разукрасили. Семейные хлопоты будут только приятными, особенно, если вечер проведете с детьми. Поиграйте с ними, погуляйте и на ночь расскажите им сказку.

Лев

Львы будут светиться от счастья, как старый бабушкин самовар. Поводом для этого послужит предложение руки и сердца. Наконец-то это свершилось, нужно начинать подготовку к свадьбе. Путешествие за границу планируйте смело, оно окажется очень удачным. Эрудицию не путайте с интуицией, особенно, если дело коснется новых творческих проектов.

Дева

Для Девы этот день окажется выгодным в финансовом плане. Деньги, которые вы потратили накануне, волшебным образом окажутся в вашем кармане. Может быть, кто-то подкинул пару тысяч? На самом деле, поступления вполне заслуженные. Просто вы забыли про премию, а начальство ее выписало. Приятно, что в канун отпуска, перед запланированной поездкой.

Весы

Гороскоп советует Весам ничего и ни от кого не ждать. Старайтесь все делать самостоятельно, чтобы ошибок было меньше. Неожиданная встреча с давним другом подтолкнет к веселью и отдыху на природе. Вы будете болтать без остановки, словно не виделись тысячу лет. Странный поступок выкинет один из родственников, не обижайтесь на него.

Скорпион

Все вокруг суетятся и трезвонят о своих успехах, а Скорпиону все равно. Мысли заняты личными проблемами, а желания далеки от реальности. Одинокие люди заведут знакомство, которое приведет к серьезным отношениям. Ну, а вы не верили в судьбу, вот же ее сюрпризы. Блестящий ум и смекалка – именно эти качества проявите во время беседы.

Стрелец

Стрельцу необходимо отложить срочные и сложные задания до лучших времен. Друзья позвали на природу? Соглашайтесь и собирайте провизию. Только в корзинку с едой кладите полезные продукты. Желудок не резиновый, вряд ли переварит консервы и газировку. В семейной жизни не будет причин для ссор. Главное, не придирайтесь к супругу.

Козерог

25 июля у Козерога хватит сил и времени на все, что он задумал. Вы человек взвешенный и традиционный, поэтому на грабли наступать не будете. Текущие финансовые дела пока оставьте без внимания, есть вопросы поважнее. Здоровье почти богатырское, но позаботиться о нем нужно. Не отказывайте себе в витаминах, ультрафиолете и водных процедурах.

Водолей

Сегодня Водолей будет для многих, как красная тряпка для быка. Странно, вы ничего особенно не сделали. Но это завистники, на них не стоит обращать внимания. Суета вокруг одного из коллег приведет к тому, что он попросит у вас поддержки. Отказывать не смейте, наоборот, помогите, чем можете. Мудрый совет понадобится и вам, в любовной сфере.

Рыбы

Насыщенный на разговоры день ожидает Рыб. Вы даже из дома выйти не успеете, как вам позвонят, или постучат в дверь. Медлительность в работе даст плачевный результат – премию урежут. Но выяснять отношения с шефом не нужно, сами виноваты. Искусно проведут переговоры бизнесмены. Контракт будет подписан быстро и на долгий срок.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru