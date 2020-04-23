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Детальный гороскоп на 25 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен (21 Марта — 20 Апреля):

Вероятно, начинается серая полоса, которая неизбежно сменит полосу везения. Крушение иллюзий приведет к переоценке ценностей, а погружение в проблему отношений с друзьями выльется в неожиданный разрыв с некоторыми из них. В середине дня 25 апреля 2020 берегитесь скандала — вас могут оклеветать. Избегайте сомнительных соглашений и тайных сделок, ибо им суждено обернуться интригой против вас.

Телец (21 Апреля — 20 Мая):

День символизирует переоценку ценностей. У многих Тельцов появится желание избавиться от ненужного общения. Было бы неплохо разобраться в себе и в отношениях с окружающими, правильнее выстроить систему ценностей, избавиться от накопившегося негатива.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня):

Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить себя и понять, кто вы есть на самом деле. Поездка, похоже, станет необычной, новые связи принесут еще больший успех. По гороскопу 25 апреля 2020 развлекайтесь, наслаждайтесь жизнью, каждым ее мгновением. Если внутри и вокруг вас ощущается напряженность, примените дипломатические способности, такт, мягкость в первую очередь по отношению к самому дорогому человеку.

Рак (22 Июня — 22 Июля):

У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение. Хотя вы не слишком доверяете чувствам и предпочтете увидеть милого друга в реальности. Не сомневайтесь в своем остроумном собеседнике. Он не разочарует и при личном свидании.

Лев (23 Июля — 23 Августа):

Этот выходной день благоприятен для спокойного отдыха или простых неспешных дел. Удовольствие доставит выбор нового аромата в парфюмерном магазине. Занимайтесь творчеством, прикладными искусствами, музыкой, литературой. 25 апреля 2020 проведите финансовые подсчеты. Постарайтесь быть рядом с близкими.

Дева (24 Августа — 23 Сентября):

Этот день благоприятен для работы на свежем воздухе. Ухаживая за дачным участком или цветочной клумбой, Девы могут получить истинное удовольствие. Вам полезно находиться на открытом воздухе, и если у вас появится возможность обзавестись собственной дачей, то сделайте это.

Весы (24 Сентября — 23 Октября):

Положение планет стимулирует творческую активность, воображение, склонность к красноречию. Прекрасное время для женщин: природный магнетизм возрастает многократно, что позволяет обольстить самую недоступную «добычу». По гороскопу 25 апреля 2020 не переоценивайте своих возможностей и не позволяйте обманывать себя.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября):

Отношения с родственниками могут не заладиться. Вероятно, какие-то личные проблемы могут сделать вас менее гостеприимными. После словесной перепалки не стоит рассчитывать на помощь и доверие.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря):

Нервные перегрузки, стрессы, повышенная возбудимость могут приводить Стрельцов к травмам, авариям, пожарам, а также к выступлениям против устоявшихся норм и порядков. Для того чтобы сбалансировать нервную систему, 25 апреля 2020 вам рекомендуются успокаивающие ванны с ароматическими солями и обильной пеной. Как Афродита, рождающаяся из морской пены, вы выйдете из такой ванны помолодевшими, посвежевшими и похорошевшими.

Козерог (22 Декабря — 20 Января):

Всю свою любовную и сексуальную жизнь вы сумеете окружить прочным покровом тайны. Вы не должны прятать своего избранника от самых близких людей. Его отношение к вашим родителям может оказаться решающим для ваших отношений.

Водолей (21 Января — 20 Февраля):

Самые жесткие ограничения вы будете испытывать во всем, что считаете проявлениями свободы и независимости. 25 апреля 2020 от вас потребуется максимально четкое планирование собственной жизни и не менее четкое соблюдение намеченного.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта):

Сегодня вероятна вялость, плохое самочувствие. Рыбы могут услышать жалобы близких на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности. Приход гостей и родителей крайне нежелателен. Проведите этот день в уединении.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru