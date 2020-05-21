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Детальный гороскоп на 23 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

День может быть достаточно успешным. Семейные отношения многих Овнов будут гармоничны и подарят радость. Дети не должны огорчать. Возможно полное взаимопонимание между поколениями. 23 мая 2020 не навязывайте свою волю, кому бы то ни было, и не подчиняйтесь чужой. Нельзя давать клятв и брать обязательства. Завершите начатые дела.

Телец.

Сегодня звезды сулят Тельцам радостные события, счастливые перемены в семье. Вероятно пополнение в семьях молодых Тельцов. Как можно чаще устраивайте большие семейные праздники: это позволит вам почувствовать крепость родственных уз, ощутить надежный тыл.

Близнецы.

День символизирует женское начало. Вашей доброй защитой станут женщины, которые помогут вам разобраться в личных проблемах. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Близнецы окажутся в эпицентре любви. Вам нравятся отношения, основанные на доверии, но при этом просто необходимо оправдать доверительное отношение близких.

Рак.

В третьей декаде месяца семья, дом, родители, домочадцы будут в центре внимания Рака. Дети могут нагрузить вас своими финансовыми проблемами. Кстати, супруг давно ждет вашего внимания. От него во многом будет зависеть ваше поведение и времяпрепровождение 23 мая 2020.

Лев.

Предпочтительны спокойный отдых и занятия, приносящие удовольствие. Хорошо пойдет интеллектуальная работа, учеба. Встречи с приятелями подарят радость. Занимайтесь повышением культурного уровня, изучайте языки, читайте, приобщайтесь к искусству. По гороскопу 23 мая 2020 Львам полезны банные процедуры, дыхательная гимнастика, релаксация.

Дева.

Многие Девы с течением времени обнаружат, что характеры у них с супругом совершенно разные, что может отрицательно сказаться на воспитании детей. Как бы вам ни было трудно, не принимайте на веру информацию «доброжелателей». Выслушав их, поступайте так, как вам подсказывает собственная интуиция

Весы.

Положение планет делает представителей Весов бодрыми и энергичными. 23 мая 2020 хорошее время для занятий спортом, увеличения активности, подвижности. Суббота подходит для дальних прогулок, закрепления навыков езды на автомобиле.

Скорпион.

Весь этот день вы сможете полностью посвятить дому и семье. Супружеские отношения в целом будут дружелюбными и доброжелательными. Если вы сумеете оценить домашний уют и комфорт, то семейное согласие будет незыблемым.

Стрелец.

Дела детей-подростков могут меняться к лучшему. Они будут строить личные планы, планировать свое будущее, определяться в жизни. По гороскопу 23 мая 2020 Ваша задача — оказать подопечным максимальную поддержку.

Козерог.

У многих Козерогов будут прекрасные возможности наладить свою семейную жизнь, значительно улучшить жилищные условия. Очень важно придерживаться гармонии во взаимоотношениях с партнером, тогда и в доме будет уют и покой.

Водолей.

Наступает хорошая пора для обустройства и украшения собственного жилища, приобретения вещей, которые сделают его более комфортным. Возможны траты на нужды домочадцев. Цените домашний уют и комфорт, ведь дома вы чувствуете себя лучше всего. 23 мая 2020 выстраивайте гармоничные отношения с близкими.

Рыбы.

Противостояние планет может спровоцировать разногласия с родственниками, сложности в отношениях с родителями. Отпрыски доставят много хлопот. Займитесь любимым делом — хобби поможет отвлечь от грустных мыслей, снимет стресс.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru