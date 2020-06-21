Гороскоп на 23 июня

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Сегодня 23 июня 2020 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Раке. Расположение планет в течение сегодняшнего дня выдвигает на первый план таланты, которыми вы обладаете. Скорее всего, в этот период вы станете чаще думать о себе и своих способностях, попытаетесь завоевать внимание окружающих людей. Это хорошее время для раскрытия своего потенциала, демонстрации навыков и умений. День стоит провести активно, старайтесь чаще принимать самостоятельные решения, проявлять благородство и щедрость. Опасаться стоит проявлений эгоизма. Больше внимания рекомендуется уделить своим детям.

Овен

Старайтесь не сердиться и не огорчаться из-за пустяков. В этот день серьезные проблемы едва ли возникнут, и вы сможете добиться неплохих результатов, если сохраните спокойствие и оптимизм. Не стоит спешить со сделками и покупками, решение любых финансовых вопросов требует осторожности, терпения и внимания к деталям.

Телец

Вряд ли у Вас будет желание делать что-то больше, чем того требуют Ваши обязательства перед другими людьми. Конечно, Вы могли бы прожить этот рутинный день спокойно и незаметно, но наверняка Вам есть о чем поведать миру. Общаясь с людьми, вежливо выслушивайте своих собеседников. Конечно, это не значит, что Вы должны под них подстраиваться, но правила приличия еще никто не отменял. Помните, что успешный разговор — все равно что улица с двусторонним движением.

Близнецы

У Вас очень бурная и насыщенная жизнь, однако время от времени Вам необходимо находить в ней хотя бы небольшие островки спокойствия. На сегодня у Вас может быть запланировано множество социальных мероприятий, однако постарайтесь хоть немного побыть один на один со своими мыслями. Нет, речь вовсе не идет о полной изолированности от мира. Просто Вам необходимо ненадолго приглушить его громкий шум и сосредоточиться на звуке своего внутреннего голоса, который зачастую просто не может до Вас докричаться.

Рак

Как только закончится рабочий день, как можно быстрее выходите на улицу и наслаждайтесь вечерними солнечными лучами. Если будет такая возможность, пристройтесь где-то на лавочке в парке и почитайте любимую книгу или займитесь садоводством, если Вы — счастливый обладатель частного дома. Даже если Вы не язычник и не привыкли поклоняться Солнцу, сегодня Вы не сможете не оценить той атмосферы, которую оно создаст, оказавшись в Вашем знаке. Сейчас Вам не нужно беспокоиться о достижении своих целей. Просто наслаждайтесь происходящим, погрузившись в пучины своего внутреннего мира.

Лев

Вы способны на многое и не сомневаетесь в своих силах, не боитесь трудностей и не отказываетесь от задуманного. Все это внушает уважение окружающим. Не исключено, что вами заинтересуются люди, прежде не замечавшие никого, кроме себя. Стоит подумать о важных делах, постараться решить задачи, с которыми раньше не удавалось справиться. Могут появиться хорошие идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь.

Дева

Наверняка Вы назначите на вечер встречу с друзьями и будете предвкушать ее целый день. Однако в последнюю минуту что-то может изменить Ваши планы. Возможно, Вы устанете намного больше, чем предполагали, и вечером у Вас просто не останется сил на веселье. Если так случится, не жертвуйте своим отдыхом. Перенесите запланированную встречу на другой день и хорошенько выспитесь. Когда Вам не хватает энергии, Вы становитесь очень раздражительными, что определенно сказывается на отношениях с товарищами не лучшим образом.

Весы

Ваш идеальный сценарий сегодняшнего дня: наслаждаться уютом своего дома, отменив все встречи и дела. Однако, к сожалению, Вашим мечтам не суждено сбыться. Звезды приготовили для Вас множество событий, и не все из них будут приятными. Как бы это ни звучало, Вас могут привлечь к ответственности за кого-то другого, и Вам придется очень постараться, чтобы достойно выйти из ложившейся ситуации. Не доверяйте малознакомым людям, какими бы сладкоречивыми они не были. Вы не можете быть до конца уверены в мотивах их поступков.

Скорпион

Если рутина Вам чрезвычайно надоела, просто посмотрите в зеркало, чтобы найти решение этой проблемы. Пришло время пустить в ход Вашу изобретательность и скрасить повседневную серую жизнь. Придумайте что-то новое и увлекательное. Исследуйте то, что находится прямо перед Вами. Постарайтесь подходить ко всем вопросам творчески и не забывайте, что Вам не требуется разрешение других людей, чтобы жить своей жизнью.

Стрелец

Удовлетворите свою жажду творчества, которой уже приелась ежедневная рутина. Выделите немного времени на танцы, живопись или любое другое искусство во всех его формах и проявлениях. Даже граффити может предложить Вашему мозгу несколько новых идей и дать Вам пищу для размышлений. Кстати, можете посетить несколько музыкальных сайтов и узнать, какие композиции находятся сейчас на вершине чарта. Расширьте свою музыкальную коллекцию теми жанрами, которые Вы обычно не слушаете. Голоса, поющие на незнакомых языках, смогут отправить Вас в виртуальное путешествие в другие страны.

Козерог

Вы найдете новый источник вдохновения, поймете, что готовы взяться за сложные дела и способны добиться успеха в них. Стоит прислушаться к интуиции: ее подсказки будут точными и своевременными. Хорошо пройдут деловые переговоры. Не исключено начало служебных романов. Позже придется защищать свою точку зрения в спорах; хорошо, если вы заранее подготовите доводы и аргументы. Будьте осторожны с новыми знакомыми, не позволяйте им вовлечь вас в сомнительные проекты и авантюры.

Водолей

Зачем издеваться над собой, пытаясь унести больше, чем Вы способны поднять? Конечно, Вы можете воспринимать это как вызов, но Вы не видите всех мелких деталей, которые имеют очень большой вес. Было бы гораздо лучше, если бы Вы сосредоточились лишь на одном проекте и закончили его с превосходным результатом. Если Вы попытаетесь объять необъятное, ничего хорошего, кроме потраченных нервов, ждать не стоит.

Рыбы

Возможно, с самого утра у Вас не будет желания общаться с кем бы то ни было из окружающих, однако немного позже Ваша замкнутость исчезнет. Вы должны задать себе очень важный вопрос: чего Вы ждете от отношений с неким человеком? Никто, кроме Вас, не может Вам сказать, чего Вы хотите на самом деле. Однако это не мешает Вам спросить у кого-то из близких, что они думают по поводу той ситуации, в которой Вы оказались.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru