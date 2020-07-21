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Гороскоп на 23 июля

Юлия Кирьянова
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Овен

День, наполненный впечатлениями до краев – вот, что ждет Овна. Странно, но вы даже снизите свои амбиции и спрячете упрямство. Настолько приятными окажутся встречи и разговоры с новыми людьми. Творческим людям повезет в финансах. Даже если вы не мечтали получить деньги за работу, все равно вас наградят. Возможна срочная поездка.

Телец

23 июля 2020 Телец почувствует на себе косые взгляды одного коллеги. И чем вы ему не угодили, непонятно. Но в процессе совместной работы наконец-то поймете, в чем секрет. Постарайтесь мягко намекнуть, что вы тоже не лыком шиты. В личной жизни избегайте откровенных разговоров. Посвятите вечер спокойному и культурному отдыху, прогуляйтесь перед сном.

Близнецы

Сегодня Близнецы найдут себе тысячу причин, чтобы убежать с работы. Если этот номер не пройдет, то вы даже рискнуть не прочь. Не стоит чересчур настойчиво вести себя в отношениях с новым партнером. Здесь не время «работает» на вас, а чувства. Они должны быть искренними, а не созданными иллюзиями. Пробки на дороге ведут к опозданиям.

Рак

Оказывается, Рак прекрасный актер, об этом узнают все вокруг. Вы умышленно прятали таланты, или приготовили их для отдельного случая? Молниеносно разрешатся материальные проблемы, но бумаги собирайте заранее, если собираетесь взять кредит. Наставления со стороны друзей резко испортят настроение, уйдите с вечеринки пораньше.

Лев

Гороскоп советует Льву блюсти порядок, быть воспитанным и доступным в общении. Такая манера поведения притянет на вашу сторону приятных во всех смыслах людей. Бизнесменам не рекомендуется вести переговоры в присутствии третьих лиц. Высказывайтесь строго по теме, без мычания и молчания. Ряд бытовых проблем ожидает вас вечером, дома.

Дева

Крокодильи слезы прольют Девы, если пропустят какое-то важное мероприятие. Вы к нему готовились не одну неделю, старайтесь прийти вовремя. Ищите интересные пути для саморазвития, имеющиеся методы уже устарели. Осторожнее выполняйте упражнения в спортзале, ориентируйтесь на инструктора. За тяпки и грабли придется взяться дачникам.

Весы

Весов будет сложно угомонить, столько энергии и идей в вашей буйной голове. Как они все там уместились? Редкий случай выпадет в лотерее, возможен крупный выигрыш. Не экономьте на вещах, которые сделают вас моднее и привлекательнее. От встречи с другом не удастся отвертеться, но отдых пройдет на славу. Вы и не ожидали таких сюрпризов!

Скорпион

23 июля Скорпион будет истолковывать все сказанное в его адрес не так, как нужно. Но переспрашивать по сто раз, что люди имели в виду – верх бескультурья. Деньги приманят к себе те, кто оформил частную деятельность. Предпринимателям сегодня обязательно повезет, удастся пополнить кошелек до краев. Траты разрешаются, но обдуманные.

Стрелец

Главное для Стрельца в этот день – не поддаваться искушению в любви. Если с головой нырнете в новые отношения, то вряд ли окажетесь счастливым. Сначала нужно рассмотреть избранника со стороны друга, а уж потом приглашать на интимное свидание. Внимательнее ставьте подписи на документах, касающихся контракта в бизнесе.

Козерог

Скучно будет Козерогу, а что придумать для радости? Может быть, отдых на природе поможет выстроить схему дня. Наверняка, светлая мысль придет. Ну, а затем реализуете ее с минимальными затратами. Не ждите предложений по поводу работы, она к вам на дом не придет. Загляните на сайт вакансий, есть шанс найти что-нибудь финансово подходящее.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею морально неустойчивый день, когда можно стать виновником грандиозного скандала. Избежать многочисленных споров и ссор можно, если снизить эмоциональный темп. Кипучую энергию полезно применить на даче или в творчестве. Без запинки отвечайте на вопросы избранника, пока он не заподозрил что-то неладное.

Рыбы

Для Рыб этот день станет своеобразным стартом в профессии. Вы ее не поменяете на другую, а вот квалификацию повысите. Тем более, что предложений по поводу участия в семинарах и курсах поступит немало. Вечером придется уговаривать друга на какую-то милую авантюру. Если согласится, то вы оба окажитесь в выигрыше. Но только не заиграйтесь, обожжетесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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